Tatiana Golovin maman : Le prénom de son fils révélé 4 mois après l'accouchement

Il aura fallu être patients. Devenue maman pour la seconde fois le 7 novembre dernier, Tatiana Golovin avait jusqu'à présent choisi de ne pas dévoiler le prénom de son bébé. Un mystère également entretenu par le papa, le joueur de rugby Hugo Bonneval. La jeune maman avait mis plusieurs semaines à dévoiler le visage de son fils. C'était à l'occasion de son 30e anniversaire célébré le 25 janvier dernier.

Après avoir profité de son congé maternité, Tatiana Golovin a repris ses fonctions de consultante sur BeIN Sports ce mercredi 21 mars à l'occasion du Masters 1000 de Miami. Un retour que son collègue de Court central Thibault Le Rol a voulu triomphal. En plus d'accueillir joyeusement la jeune maman, le journaliste sportif a dévoilé le prénom de son petit garçon. "Ça fait plus de six mois que l'on n'avait pas vu notre Tati nationale devenue pour la deuxième fois maman d'un petit Constantin", a-t-il lancé. "Très contente" de commenter à nouveau les grands rendez-vous tennistiques, Tatiana Golovin ne s'est pas épanchée sur sa nouvelle maternité, confirmant simplement que son fils se portait bien.