Tatiana Silva, ex-petite amie de Stromae, évoque leur "merveilleuse histoire"

Après avoir charmé les téléspectateurs de TF1 en devenant la nouvelle miss météo de la chaîne, Tatiana Silva (32 ans) s'est lancée dans la compétition Danse avec les stars 8 samedi 14 octobre. Celle qui forme désormais un duo avec le danseur Christophe Licata a accepté d'évoquer son passé amoureux lors d'un entretien avec nos confrères de Paris Match.

Chose rare, l'ex-Miss Belgique 2005 a en effet accepté de parler brièvement de son ancienne idylle avec le chanteur belge Stromae avec qui elle a été en couple de 2011 à 2012. "Nous avons vécu une merveilleuse histoire", a-t-elle statué après avoir notamment évoqué son enfance difficile, elle qui a été orpheline à l'âge de 16 ans. Et de poursuivre avec retenue sur son ex : "Stromae est une belle personne et nos échanges ont été incomparables."

Cette histoire qui se conjugue désormais au passé, Tatiana Silva y croyait pourtant dur comme fer à l'époque. "Je n'ai eu que peu de relations. Je suis très sérieuse sur ce plan-là. Pas de relations d'une semaine. Quand je choisis quelqu'un, c'est pour la vie. Je n'ai jamais été si amoureuse (...) Pour me protéger et pour protéger ma relation, je cherche de moins en moins l'attention. Je sais comment ça fonctionne, et je ne veux pas faire de ma vie privée un business. J'ai connu des moments très difficiles. Aussi bien professionnels que personnels avec la mort de mon père. Maintenant j'ai à nouveau de la chance. Et enfin beaucoup d'amour", confiait-elle fin 2011 au site internet 7sur7.be.

