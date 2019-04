Taylor Swift signe un très gros chèque pour filer un coup de main...

Taylor Swift vient de signer un très gros chèque à destination d'une association oeuvrant en faveur des droits des personnes LGBTQ dans le Tennessee, aux État-Unis. La chanteuse de 29 ans a écrit une lettre manuscrite à l'association Tennessee Equality Project, disant qu'elle était "très inspirée" par ses actions.

Cette donation n'est pas le fruit du hasard. Il y a quelques jours, l'État du Tennessee a déposé un projet de loi, connue sous le nom de "Slate of hate". Elle limite les droits du mariage homosexuel et tend à supprimer tout signe d'homosexualité, comme ceux présents dans les toilettes et vestiaires, destiné aux personnes transgenres. "Je vous écris pour vous dire que ce que vous accomplissez m'inspire énormément, particulièrement ce que vous avez mis en place contre les dirigeants haineux qui ont mis en place le projet de loi 'State of hate' dans notre État", écrit Taylor Swift dans sa lettre, publiée sur la page Facebook de l'association Tennessee Equality Project. "Merci d'adresser mes sincères remerciements à vos dirigeants et acceptez ce don qui soutient votre travail", a conclu celle qui s'est brouillée avec Kim Kardashian.

C'est sur les réseaux sociaux que l'association a dévoilé le montant du chèque de Taylor Swift, dont la fortune était estimée à 250 millions de dollars en 2016, selon Forbes. "Taylor Swift est une alliée de la communauté LGBT depuis de longues années. Elle a su percevoir la difficulté de promouvoir les droits des LGBTQ dans le Tennessee. Tennessee Equality Project est honorée et reconnaissante de dévoiler que Taylor Swift lui a fait un don de 113 000 dollars [environ 100 100 euros, NDLR]", a déclaré l'association.