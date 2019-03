Taylor Swift "au plus bas" après sa querelle avec Kim Kardashian, elle raconte

Nouveau rebondissement dans la guerre opposant Taylor Swift à Kim Kardashian. Star du Elle américain pour son numéro d'avril 2019, la chanteuse est revenue sur cette querelle par réseaux sociaux interposés. Une histoire qui a particulièrement touché l'interprète de 29 ans : "Au fil de mon expérience, j'ai compris que les tyrans veulent être craints et pris au sérieux. Il y a quelques années, quelqu'un a lancé une campagne de haine en me comparant à un serpent sur internet. Le fait que beaucoup de gens y aient participé m'a fait me sentir au plus bas de ma vie."