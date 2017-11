Taylor Swift s'offre la maison de DSK à New York : Visite guidée

Accusé de viol par Nafissatou Diallo, une femme de chambre du Sofitel, Dominique-Strauss Kahn a été assigné à résidence à New York en mai 2011. De fait, l'ancien directeur général du FMI et celle qui était alors son épouse, Anne Sinclair, ont dû trouver dans l'urgence de quoi se loger. Le couple avait jeté son dévolu sur une maison cossue du quartier de TriBeCa à Manhattan, maison qui désormais serait en possession de Taylor Swift.

Selon le New York Post, Taylor Swift vient de débourser 18 millions de dollars pour cette maison de trois étages en plein coeur du quartier branché, prisé des stars, et récemment touché par un attentat à la voiture bélier, le 31 octobre 2017. La demeure fait 600 m² et comprend notamment une salle de gym et un spa. Plus intéressant, elle se situe au 153 Franklin Street, soit à côté de l'immeuble où la chanteuse a acheté en 2014 les deux grands appartements du réalisateur Peter Jackson pour la somme de 20 millions de dollars. Ces deux appartements, situés l'un sur l'autre, ont été reliés et rénovés. Un projet à 535 000 euros selon la presse américaine. C'est l'endroit où la star a célébré ses 25 ans, en décembre 2014, juste avant les travaux.

Des propriétés aux quatre coins des Etats-Unis

Pendant la rénovation du 155 Franklin Street et depuis l'été 2016, Taylor Swift a loué une maison avec piscine intérieure en plein coeur de West Village à New York. Un petit bijou qui ne coûte que 40 000 dollars par mois.

La star peut se le permettre et ces deux résidences new-yorkaises ne sont qu'une partie de son parc immobilier colossal. En 2009, à l'âge de 20 ans seulement, l'interprète de Look What You Made Me Do faisait l'acquisition de son premier appartement dans le centre-ville de Nashville, dans un immeuble appelé The Adelicia, pour 2 petits millions de dollars. La voilà installée dans un appartement de 377 m², à la décoration très "Alice aux Pays des merveilles" selon l'artiste. En 2011, Taylor Swift jette son dévolu sur une maison avec jardin à Beverly Hills : une villa en bois blanc entourée de verdure de 263 m² qui lui aurait coûté presque 4 millions de dollars. En 2015, c'est une autre résidence du quartier, un manoir, ancienne demeure du producteur de cinéma Samuel Goldwyn, que la star aurait achetée pour 25 millions de dollars.

Avant ses extravagances immobilières new-yorkaises et californiennes, c'est sur la pointe de Watch Hill, dans la ville de Westerly dans l'Etat de Rhode Island, que Taylor Swift a fait une folie. En 2013, la star y a fait l'acquisition d'un domaine et d'un manoir face à la mer pour la modique somme de 17 millions de dollars. Reste qu'en 2017, à bientôt 28 ans, Taylor Swift est à la tête d'une fortune de 280 millions de dollars selon le magazine Forbes...