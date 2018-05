Taylor Swift : Son harceleur condamné, un autre homme également arrêté !

Victime d'une tentative de violation de domicile l'an dernier, Taylor Swift a obtenu justice puisque l'accusé a écopé d'une peine de prison ferme lors d'une audience qui s'est tenue le 16 mai 2018 au tribunal de Manhattan. L'homme en question, Mohammed Jaffar, avait plaidé coupable pour alléger sa sanction.

Comme le rapporte le site américain E! News, le juge en charge du dossier a condamné Mohammed Jaffar a six mois de prison ferme et à une mise à l'épreuve de cinq ans avec une obligation de soins pour traiter ses troubles mentaux auprès d'un établissement situé dans l'État du Michigan. Le 7 mai, lors d'une précédente audience, l'accusé avait plaidé coupable de harcèlement et de violation de domicile, ce qui lui a permis de réduire sa peine mais cette sanction figurera désormais dans son casier judiciaire.

Mohammed Jaffar s'était illégalement introduit dans l'immeuble new-yorkais où réside Taylor Swift et avait été arrêté puis mis en détention provisoire avant d'être relâché contre une caution de 20 000 dollars. Il était aussi sous le coup d'une mesure d'éloignement envers la chanteuse car ce n'était pas la première fois qu'il essayait d'entrer en contact avec elle.

Taylor Swift, actuellement en pleine tournée mondiale avec son Reputation Stadium Tour, a aussi obtenu de la justice ue ordre mesure d'éloignement contre Julius Sandrock, un homme de 38 ans originaire du Colorado, qui a été arrêté devant son domicile de Beverly Hills...

Thomas Montet