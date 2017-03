Taylor Swift harcelée : Les messages inquiétants de son délirant stalker...

L'armée de fans de Taylor Swift, connue sous le nom des Swifties, est réputée dans le monde entier pour sa fidélité mais certains admirateurs sont plus zélés que d'autres. C'est notamment le cas d'un certain Mohammed Jaffar, arrêté après avoir harcelé de longue date la popstar.

D'après les informations du site TMZ, l'homme lui vouait une obsession étrange depuis quelques mois. Sur les réseaux sociaux, il avait pris l'habitude de publier de curieux messages adressés à son idole. "Il n'y a rien que je n'aime plus que toi. Rien, Taylor, absolument rien. Tu es blanche comme neige et doublement plus encore puisque tu sais comment faire fondre mon coeur", a-t-il écrit sur Twitter en février.

Il y a partagé trois poèmes un peu flippants ainsi que des photos de bonbons en forme de coeur, qu'il souhaitait offrir à l'interprète de Bad Blood. "Voilà ce que le gardien de ton immeuble nous a empêché de partager, Taylor Swift", a-t-il regretté avant d'ajouter plus tard : "Il faut que je te voie ce soir, Taylor Swift."

Escalade, fantasme... Un stalker prêt à tout !

Mohammed Jaffar n'en est pas resté là puisque, outre ces messages virtuels, dont le site du Daily Mail publient des captures d'écran, il s'est rendu directement au domicile de Tay Tay, qu'il considère comme "son fantasme absolu". Le 6 février, il a même réussi à pénétrer dans le couloir de son appartement en passant par le toit de l'immeuble – où résident aussi l'acteur Orlando Bloom et le réalisateur Steven Soderbergh – au beau milieu de la nuit.

Un autre jour, il a passé près d'une heure à sonner à l'interphone de la star avant de revenir le lendemain et de répéter la même opération pendant 45 minutes. Les journalistes de la Page Six du New York Post ajoutent qu'il a découvert l'adresse de la chanteuse en décembre dernier et obtenu le numéro de son agent le mois suivant. Il a alors essayé de la contacter à 59 reprises entre le 27 janvier et le 16 février.

Heureusement, il a finalement été arrêté le 6 mars dernier pour cambriolage et harcèlement et séjourne désormais en prison, à défaut d'avoir pu payer sa caution fixée à 20 000 dollars. Une ordonnance de restriction lui interdisant d'approcher Taylor Swift à l'avenir a aussi été émise à son encontre.

Coline Chavaroche