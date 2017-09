Taylor Swift : Interné en psychiatrie, son harceleur échappe au procès

Le fan obsessionnel de Taylor Swift n'est pas près de recouvrer la liberté. Interné dans une unité psychiatrique à la demande d'un juge, Mohammed Jaffar avait été arrêté par la police en mars dernier après s'être introduit sur le toit de l'immeuble de la chanteuse américaine, dans le quartier de Tribeca à New York, et avoir tenté de la joindre une soixantaine de fois par téléphone entre les mois et janvier et février derniers.

Durant trois mois, cet homme de 29 ans campait ainsi régulièrement à quelques mètres de la star de 27 ans, déterminé à la rencontrer en personne. Depuis 2014, Mohammed Jaffar publiait aussi régulièrement des messages délirants sur les réseaux sociaux, promettant à Taylor Swift qu'il était "digne" d'elle.

En février dernier, l'angoisse était montée d'un cran lorsque Mohammed Jaffar avait affirmé qu'il s'était rendu devant l'entrée de l'appartement de Taylor Swift et qu'un "membre de sécurité" l'avait empêché de "venir partager des bonbons" avec elle. Alertée, l'équipe de l'interprète de Look What You Made Me Do avait alors consulté les images de vidéosurveillance, découvrant avec effroi que le harceleur s'était installé sur les toits du bâtiment.

Aujourd'hui, le site TMZ révèle qu'une audience a eu lieu lundi 25 septembre dans un tribunal de New York. Passé devant un juge, Mohammed Jaffar, qui a été incarcéré au printemps dernier après son arrestation, a été déclaré "inapte" pour comparaître en justice. Pour le moment, le suspect évite donc le procès. Psychologiquement instable, il demeurera interné en psychiatrie jusqu'à sa prochaine comparution.