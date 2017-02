Teri Hatcher (Desperate Housewives) enfin de retour ? Elle devient méchante !

Teri Hatcher a toujours eu beaucoup de mal à se faire une place à Hollywood, même son rôle de Susan dans Desperate Housewives – qu'elle a campé de 2004 à 2012 – ne lui a pas permis de s'imposer durablement. Une fois les aventures des voisines de Wisteria Lane terminées, Teri Hatcher est retombée dans l'ombre.

Cantonnée à l'univers des séries, l'actrice américaine de 52 ans fait à nouveau parler d'elle aujourd'hui. Selon Variety, elle vient d'être recrutée pour apparaître dans la saison 2 de Supergirl, la série de The CW, actuellement en cours de diffusion outre-Atlantique. Elle y tiendra le rôle d'une méchante. Et le fait qu'elle ait longtemps incarné le rôle de Loïs Lane dans Loïs et Clark n'y est pas pour rien. "Sans offenser les merveilleuses actrices qui ont également joué ce rôle, Teri Hatcher est ma Loïs Lane préférée, confie le producteur Andrew Kreisberg. La voir de retour dans le SuperWorld dans un rôle complètement différent est un bonheur incroyable pour moi, pour Greg [Berlanti, le cocréateur de Supergirl, NDLR] et pour les fans."

Teri Hatcher retrouvera d'ailleurs Dean Cain, qui jouait le rôle de Clark Kent dans Loïs et Clark. L'acteur américain de 50 ans fait des apparitions irrégulières en tant que Jeremiah Danvers, le père d'Alex et le père adoptif de Kara Danvers (Supergirl). Dean n'est pas le seul ancien collègue que Teri Hatcher retrouvera puisque Mehcad Brooks – dont elle a croisé la route dans Desperate Housewives –, joue le super héros Jimmy Olsen/Guardian dans la série de The CW.

Depuis quelques mois, l'ex-Desperate housewife apparaît dans The Odd Couple, la série portée par Matthew Perry, connu pour son rôle de Chandler dans Friends. Après avoir d'abord joué les guests, Teri Hatcher a rejoint pour de bon le casting de la saison 3. L'actrice a bien fait de s'engager avec Supergirl puisqu'il se murmure que les mauvaises audiences pourrait pousser CBS à arrêter The Odd Couple.