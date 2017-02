Tessy et Louis de Luxembourg : Le prince "déraisonnable", leur divorce prononcé

La cour grand-ducale avait évoqué des "circonstances douloureuses" et la princesse Tessy elle-même avait parlé d'une prise de conscience "extrêmement triste" : il valait certainement mieux que la procédure de divorce du prince Louis de Luxembourg et de son épouse ne traîne pas trop en longueur, pour leur bien et celui de leurs deux beaux garçons, Gabriel (bientôt 11 ans) et Noah (9 ans). Moins d'un mois après l'annonce de la mort de leur mariage, le divorce vient d'être déjà prononcé, selon les informations rapportées par le site du magazine Hello!.

En l'absence des époux, le tribunal familial central de Londres, leur ville de résidence, a accordé en quelques minutes vendredi 17 février 2017 un decree nisi, c'est-à-dire un jugement conditionnel de divorce valide tant qu'aucun motif suffisant pour le contester n'est produit dans les six semaines à compter de son émission. Dans un mois et demi, le divorce ainsi prononcé sera donc irrévocablement entériné.

D'après les documents rendus publics, le "comportement déraisonnable" du prince Louis, cité par la princesse Tessy au motif de la demande de divorce qu'elle a déposée au mois de janvier, a été attesté par des faits portés au dossier, ce qui a conduit le juge, considérant le mariage comme "irrémédiablement cassé", à accéder promptement à sa requête.

La mort inattendue d'une belle histoire d'amour

Le prince Louis de Luxembourg, troisième des cinq enfants du grand-duc Henri et de la grande-duchesse Maria Teresa, et Tessy (née Antony) s'étaient connus dans les rangs de l'armée luxembourgeoise dans le cadre d'une mission de l'OTAN en Yougoslavie - la jeune femme s'était engagée en juin 2003 et, formée au combat et titulaire du permis camions, Hummer et Hummer blindé, a notamment participé en 2004 à une mission des Nations unies au Kosovo. Leur histoire d'amour n'avait été révélée au public qu'en 2005, alors que la jeune femme portait leur premier enfant, un premier petit-enfant pour le couple grand-ducal.

Quelques mois après la naissance, le 26 mars 2006, de Gabriel, Louis et Tessy célébraient en septembre 2006 leur mariage en l'église de Gilsdorf. Il avait tout juste 20 ans et renonçait à ses prétentions au trône en prenant une roturière pour épouse, elle allait en fêter 21 le mois suivant. L'année suivante, le 21 septembre 2007, Noah venait consolider leur bonheur familial. Un bonheur qui sembla durant de longues années sans nuage, jusqu'à ce communiqué de la cour luxembourgeoise publié le 19 janvier 2017 : "Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse ont le regret d'annoncer que le Prince Louis et la Princesse Tessy ont décidé de divorcer. Dans ces circonstances douloureuses, ils comptent sur la compréhension de tous pour respecter la sphère privée du couple et de leurs enfants."

Quelques heures plus tard, la princesse Tessy, directrice des communications dans une entreprise privée de sécurité britannique (DS-48), prenait l'initiative d'un court communiqué personnel : "C'est avec beaucoup de tristesse que je confirme que Louis et moi divorçons, après douze années ensemble. Malgré notre séparation, nous resterons toujours unis en tant que parents pour nos deux garçons chéris. Il est extrêmement triste pour tous les deux de prendre conscience que nous allons désormais mener notre vie séparément."

Depuis vendredi, cette nouvelle vie a commencé.

GJ