Le prince Louis et la princesse Tessy annoncent leur divorce, "douloureux"

Alors que la famille grand-ducale a pu se réjouir d'accueillir un nouveau membre à la fin de l'année 2016, avec la naissance du deuxième enfant du prince Felix et de la princesse Claire, 2017 débute sur une note moins positive pour le clan : le prince Louis (30 ans) et la princesse Tessy (31 ans), parents de deux enfants, divorcent.

Ils s'étaient mariés jeunes, très jeunes - trop sans doute, de l'avis de certains -, à tout juste 20 ans passés, mais leur couple semblait parfait et leur union sans nuages. C'est dire si le communiqué diffusé mercredi soir (19 janvier) à 18 heures par la cour grand-ducale a été une mauvaise surprise : "Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse ont le regret d'annoncer que le Prince Louis et la Princesse Tessy ont décidé de divorcer. Dans ces circonstances douloureuses, ils comptent sur la compréhension de tous pour respecter la sphère privée du couple et de leurs enfants", indique sobrement le texte émis au nom du grand-duc Henri et de la grande-duchesse Maria Teresa, qu'on devine, au regard de l'importance qu'ils attachent au lien familial, très attristés.

Tout est allé si vite...

Louis, troisième de leurs cinq enfants mais premier à avoir convolé, et Tessy (née Antony), roturière pour laquelle il avait abandonné ses prétentions au trône, venaient de célébrer en 2016 leur 10e anniversaire de mariage, célébré le 29 septembre 2006 en l'église de Gilsdorf. Il avait tout juste 20 ans, elle allait en fêter 21 le mois suivant, et ils étaient déjà parents d'un petit garçon, Gabriel, né le 26 mars de la même année. Un an plus tard, Noah, qui voit le jour le 21 septembre 2007, vient parachever leur bonheur. Les garçons sont aujourd'hui âgés de 11 et 9 ans, âge particulièrement difficile pour voir ses parents se séparer...

Leur amour était né dans les rangs de l'armée luxembourgeoise, au sein de laquelle la jeune femme s'était engagée en juin 2003 (formée au combat et titulaire du permis camions, Hummer et Hummer blindé, elle a notamment participé en 2004 à une mission des Nations unies au Kosovo), dans le cadre d'une mission de l'OTAN en Yougoslavie, mais n'avait été porté à la connaissance du public qu'en 2005, qui apprit que le grand-duc et la grande-duchesse allaient devenir grands-parents.

Tous deux diplômés de l'Université américaine internationale Richmond de Londres, lui, qui a surmonté sa dyslexie, en communication et elle en relations internationales, Louis et Tessy vivent à Londres. Il exerce dans le domaine des responsabilités sociales des entreprises, tandis qu'elle oeuvre comme directrice des communications chez DS-48, une entreprise privée de sécurité britannique.