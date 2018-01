Tex viré de France 2 - Marlène Schiappa se défend et provoque une indignation

Marlène Schiappa était l'invitée de Thierry Ardisson dans Salut les terriens ! (C8), samedi 13 janvier 2018. Aussi en a-t-elle profité pour rappeler qu'elle n'est pas à l'origine du renvoi de Tex à la suite de sa blague douteuse.

Après la plaisanterie controversée de l'animateur de France 2 ans, la secrétaire d'Etat chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes avait réagi sur les réseaux sociaux. Elle a donc bien vite été soupçonnée d'être à l'origine du licenciement de Tex. Une allégation dont Marlène Schiappa s'est défendue dans SLT : "Je n'ai pas renvoyé Tex, je n'en ai pas le pouvoir et je n'ai pas demandé son renvoi."

Marlène Schiappa a ensuite précisé que Tex a été rappelé à l'ordre à plusieurs reprises par la direction concernant la manière dont il animait Les Z'amours (France 2). L'humoriste Smaïn lui a alors demandé si France Télé avait profité de la situation pour l'évincer, une interrogation soutenue par les huées du public.

Pour rappel, le 30 novembre dernier, le présentateur a osé une blague sur les femmes battues lors de son passage dans C'est que de la télé (C8). "Les gars, vous savez ce qu'on dit à une femme qui a déjà les deux yeux au beurre noir ? On ne lui dit plus rien ! On vient déjà de lui expliquer deux fois !", déclarait-il. Le CSA avait alors saisi France Télévisions.

Du côté des audiences : 1 044 000 téléspectateurs, soit 5,2% de part de marché sur les 4 ans et plus.