The Island 3 : Les candidats privés de préservatifs !

Lundi 10 avril, M6 lance la troisième saison de The Island. Vingt-deux candidats – onze femmes et onze hommes, répartis dans quatre équipes dont une mixte – ont accepté de jouer les naufragés pendant vingt-huit jours, dans des conditions extrêmes.

Largués à 500 mètres de la plage, ces Survivors ont vécu une aventure particulièrement compliquée. Tournée sur un archipel au large de Panama, l'émission a été enregistrée pendant la saison des pluies. Comme l'indiquent nos confrères du Parisien, sur vingt-huit jours de tournage, vingt-deux se sont déroulés sous l'eau. Un calvaire pour les candidats, qui ont notamment été victimes d'attaques de puces. Si les petites bêtes étaient présentes sur l'île, il y en avait aussi des grosses, comme des crocodiles pouvant mesurer jusqu'à six mètres de long !

Avec un tel contexte de tournage, la sécurité a bien sûr été la priorité de la production. En cas de pépin de santé, douze personnes dont un médecin, une infirmière militaire, un spécialiste de la survie ou encore un instructeur en secourisme étaient présents. Si la balise de détresse était déclenchée par un des participants, deux bateaux pouvaient intervenir en sept minutes et un hélicoptère les rapatrier à l'hôpital où ont été déposés les dossiers médicaux.

Si la fatigue et la peur avaient donc de quoi enlever toute libido aux naufragés, dans le cas où certains auraient eu envie de céder à la tentation, tout a été fait pour qu'ils restent habillés. Angélique Sansonetti, productrice chez Shine, a expliqué au Parisien : "La faim leur fait penser à autre chose. Sur l'île, ils n'ont plus aucune libido. Et sans douche, ni brosse à dents, ils ne sont physiquement pas au rendez-vous."

Pourtant, à contexte égal, sur Koh-Lanta des préservatifs sont donnés aux naufragés. Comme l'a dévoilé Denis Brogniart il y a peu sur le plateau de C à vous (France 5), "c'est une boîte de dix par équipe".