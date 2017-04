The Island, les naufragés : Découvrez les 22 candidats !

Lundi 10 avril 2017, M6 donnera le coup d'envoi de la 3e édition de The Island. Une saison qui s'annonce particulièrement difficile pour les 22 participants qui ont accepté de survivre pendant vingt-huit jours dans des conditions extrêmes. Plus extrêmes que les saisons passées puisque, cette année, les 11 femmes et 11 hommes ont été mis dans les conditions réelles d'un naufrage. L'explorateur Mike Horn les a abandonnés sur un archipel du Panama par petits groupes, à des moments différents.

Le groupe des 4 femmes, celui des 3 hommes, le groupe mixte de 10 naufragés et le groupe mixte de 5 naufragés ignorent donc qu'ils ne sont pas seuls sur l'île. Leur but ? Retrouver la civilisation par leurs propres moyens. Mais qui sont les candidats qui ont accepté de relever ce challenge de taille ? Portraits !

Jennyfer (32 ans) : La jolie blonde est mannequin et a souhaité participer à The Island pour "montrer qu'on peut être végétarienne et survivre vingt-huit jours sans chasser et sans tuer d'animaux".

Maryse (31 ans) : Médecin urgentiste, elle était un élément clé de son équipe (le groupe de 5 mixte) en cas de malaise ou de blessure. Son objectif ? Découvrir une autre facette de sa personnalité.

Cyril (27 ans) : Le manager d'équipe de développeurs informatiques comptait sur cette expérience pour l'aider à "trouver [sa] place dans la vie" : "Je suis obligé de ressortir de cette expérience grandi et j'aurai certainement des réponses à mes questions."

Mehdi (35 ans) : Le conseiller en énergie voulait se prouver qu'il est capable de sortir de son confort et avoir une autre vision de la vie après l'aventure.

Romain (41 ans) : Le cameraman s'est rendu sur l'île pour vivre une nouvelle expérience et se découvrir sous un nouveau jour.

Alexia (27 ans) : La vétérinaire a profité de son aventure pour "aller au-delà des apparences" et pour "passer de la femme moderne à la femme des cavernes".

Charlène (22 ans) : L'enjeu de la journaliste ? Prouver qu'elle pouvait faire les choses par elle-même.

Klara (34 ans) : La commerciale a souhaité participer à l'émission dans le but de dépasser ses limites. Elle espérait également que cela lui permettrait de revenir à l'essentiel.

Jessica (30 ans) : La camerawoman souhaitait relever cet énorme challenge afin de prouver à ses proches et surtout à son fils que "malgré les difficultés, dans la vie, rien n'est insurmontable".

Rachana (34 ans) : La chargée d'affaires a souhaité rendre hommage à ses parents qui ont connu la famine, se mettre à leur place durant un mois et savourer la chance qu'elle a de n'avoir manqué de rien.

Aurélien (28 ans) : Cette aventure représentait un retour aux sources pour le cameraman. Se débrouiller par ses propres moyens ne lui faisait pas peur !

Bruno (44 ans) : "Ce qui me motive à participer à cette aventure, c'est le dépassement de soi, la capacité d'adaptation, l'envie de se dépasser, et répondre à la question : 'Est-ce que je suis capable de le faire ? Est-ce que je peux m'adapter à l'endroit où je vais aller ?'", a-confié le pharmacien.

Didier (56 ans) : L'agent de maîtrise a voulu prouver que, malgré son âge, il était capable de faire aussi bien que les autres candidats. Sa source de motivation ? Sa femme et ses enfants.

François (30 ans) : "Je pense que, dans cette aventure, je vais trouver des réponses à des questions que je ne me pose même pas encore, des questions qui vont se créer là-bas", a expliqué le DJ.

Thibaud (29 ans) : En situation de handicap (il a une prothèse), l'orthoprothésiste souhaitait démontrer qu'il pouvait faire aussi bien que ses coéquipiers.

Claire (27 ans) : La camerawoman comptait bien découvrir quelles étaient ses limites mentales et physiques.

Corinne (41 ans) : De nature à s'inquiéter pour tout le monde, la vendeuse à domicile indépendante souhaitait ne se faire du souci que pour une personne : elle-même.

Pascale (56 ans) : Participer à The Island était un rêve pour la distributrice indépendante, "de faire valoir le potentiel des femmes dans leur créativité, dans leur don, dans tout ce qu'elles ont de plus magique".

Sandrine (49 ans, cadre manager) : "Je veux participer à The Island et prouver aux gens que je suis encore comestible, que je ne suis pas périmée, que je ne suis pas un vieux truc que l'on met dans un coin parce qu'elle a dépassé l'âge. Parce que dans nos sociétés, professionnellement, quand on a passé 45 ans, on est déjà un peu périmé. J'ai envie de montrer que j'ai encore la capacité de faire plein de choses."

Jérémie (37 ans) : Le cameraman a admis avoir déjà connu des conditions extrêmes. Partir sur l'île ne l'effrayait donc pas le moins du monde. Il espérait juste ne pas être mauvais lors de l'aventure.

Martin (28 ans) : "J'espère revenir de cette aventure en étant un mélange équilibré du Martin de la vie quotidienne et du Martin de la vie sauvage et de pouvoir mieux appréhender les choses, mieux gérer ma confiance en moi", a expliqué l'entrepreneur.

Patrick (46 ans) : Le responsable technique voulait montrer à sa famille qu'il n'était pas juste bon à rester devant la télévision et avait de véritables capacités.