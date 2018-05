Thé ou café s'arrête : C'est officiel !

Catherine Ceylac avait encore de l'espoir ! Malheureusement, cela n'aura pas suffi... En effet, la mauvaise nouvelle est tombée le 24 mai 2018 : son émission Thé ou café va s'arrêter pour de bon. Diffusée chaque samedi et dimanche matin sur France 2 depuis 1996, cette dernière va définitivement disparaître des grilles de la chaîne.

C'est le syndicat SNJ de France Télévisions qui a confirmé l'arrêt de Thé ou café via un communiqué de presse. "Les salariés qui travaillent pour Thé ou café ont appris que l'émission matinale des week-ends sur France 2 va s'arrêter en fin d'année", pouvait-on lire. L'organisme regrette d'ailleurs cette décision : "C'est la fin de l'une des seules émissions de programmes encore produites en interne avec une audience certes en érosion, mais qui regroupait encore plus de 500.000 téléspectateurs. Une fidélité sacrifiée sur l'autel du rajeunissement et des économies budgétaires."

Le syndicat confirme en même temps les propos de Catherine Ceylac qui disait que "l'émission n'était pas la plus chère" à produire : "Avec un budget de 3 millions d'euros par an, déjà réduit d'1/3 l'an dernier, ce n'est pas l'émission la plus chère de France Télévisions, loin de là. Cette politique d'économies arbitraires dont les salariés vont faire une nouvelle fois les frais. 9 CDI dont 5 journalistes sont affectés à cette émission sans compter les intermittents qui interviennent régulièrement."

Catherine Ceylac avait pourtant reçu le soutien de 102 personnalités dont Jeannette Bougrab qui avait pris l'initiative de lancer une pétition. Plus de 6300 signatures avaient été recueilli ! De son côté, la présentatrice de 63 ans s'attendait déjà à la fin. "Je savais bien que l'émission s'arrêterait un jour. Je ne suis pas naïve... Mais j'aurais préféré que cela se fasse d'une manière plus concertée", déclarait-elle à Télé-Loisirs.