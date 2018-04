Catherine Ceylac, 63 ans, évincée : France 2 arrête Thé ou Café...

Star du petit-déjeuner et petit-déjeuner de star, Thé ou Café va s'arrêter. Dans son édition de ce dimanche 29 avril 2018, le quotidien Le Parisien révèle que France 2, poursuivant la cure de jouvence qui a déjà impacté d'autres programmes phares de sa grille, "souhaite arrêter" l'émission de Catherine Ceylac.

Depuis 1996, la journaliste, compagne à la ville de l'ancien présentateur des JT de 20 heures Claude Sérillon, accueillait sur son plateau diverses personnalités du showbiz ou du monde politique pour un entretien en toute intimité, en tête-à-tête... Et même en dos-à-dos, lors d'une rubrique culte. Un rendez-vous matinal riche en confidences intimes dont Purepeople.com ne manquait pas une miette !

Selon les informations des journalistes Benoît Daragon et Michaël Zoltobroda, "ce rituel va bientôt prendre fin" : "France 2 va arrêter l'émission, actuellement diffusée le samedi à 10 heures et le dimanche à 7 h 45. Elle reviendra en septembre, mais pour quelques semaines seulement : le dernier numéro sera à l'antenne à la fin du mois de décembre." Nos confrères rappellent le contexte dans lequel cette décision concernant Thé ou Café, qui intéressait 575 000 téléspectateurs en moyenne depuis le début de la saison (soit 10,5% de part d'audience), intervient en évoquant la "cure de rajeunissement en cours dans les chaînes publiques" : "France Télévisions a en effet décidé de faire baisser la moyenne d'âge de son public, mais aussi de réduire les coûts de ses grilles de programmes, alors qu'il est sommé par le gouvernement de faire des économies à tous les étages", écrivent-ils, notant que des programmes aussi incontournables que Télématin, Envoyé spécial, Complément d'enquête, les Z'amours ou encore le 20 Heures ont connu d'importantes modifications et enregistré l'arrivée de nouveaux présentateurs.

Catherine Ceylac, qui interrogeait samedi 28 avril Daniel Cohn-Bendit et faisait ce dimanche 29 avril le portrait de Sting et Shaggy à l'occasion de la sortie de leur album collaboratif, a été sollicitée mais n'a pas souhaité réagir. Pas sûr que la journaliste émérite de 63 ans, qui se confiait encore tout récemment sur l'un de ses pires souvenirs en 22 ans de Thé ou Café, apprécie le sort qu'on lui a réservé. Même si, précise encore Le Parisien, elle "restera salariée de France Télévisions, puisque son émission est produite en interne".