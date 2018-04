Catherine Ceylac balance sur son pire invité : "C'était un sanguin..."

Catherine Ceylac, aux commandes de Thé ou café (France 2) depuis 22 ans, a vu bon nombre de personnalités défiler sur le plateau de son émission. Si elle garde de bons souvenirs de certains invités, la journaliste de 63 ans a révélé à nos confrères du Buzz TV du Figaro l'identité de la star avec qui elle a le moins accroché.

Son pire invité, c'est Bernard Tapie et Catherine Ceylac l'a reçu à la fin des années 1990 alors qu'il venait de sortir un single intitulé C'est beau la vie. L'homme d'affaires a ainsi été "très très mauvais" lors de leur rencontre. "Il avait enregistré un disque avec Doc Gynéco. Il se prenait pour un rappeur", lance l'animatrice.

En pleine polémique sur l'affaire du Crédit Lyonnais, Catherine Ceylac a souhaité aborder le sujet. Un thème sensible que l'homme politique de 75 ans n'avait visiblement pas l'intention d'évoquer... "Il avait retiré son micro, il était parti de l'enregistrement. Puis, après, il s'est rendu compte que c'était complètement infantile, il était revenu, tout penaud, et avait accepté de terminer l'émission", raconte-t-elle.

Sur le coup, l'animatrice s'attendait au pire : "C'était un sanguin. Je me suis même dit que j'allais en prendre une ! J'étais prête à esquiver le coup !" Et d'ajouter avec compassion : "Aujourd'hui, malheureusement, il doit être beaucoup plus fragile qu'il n'était." Rappelons que Bernard Tapie souffre d'un cancer de l'estomac, avec extension à l'oesophage.