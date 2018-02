Catherine Ceylac, ex de Nicolas Hulot : "Ça fait partie de ma vie intime"

Certains l'ignorent peut-être mais, au cours des années 1980, Catherine Ceylac et Nicolas Hulot se sont fréquentés. Une relation discrète sur laquelle ni l'un ni l'autre ne s'épanche. Interviewée par le magazine Télé Star, l'animatrice de Thé ou Café sur France 2 a, du bout des lèvres, répondu à une question sur l'affaire de violences sexuelles concernant son ex.

"Je n'ai pas du tout envie de répondre à cette question. Ça fait partie de ma vie intime et, en plus, ça remonte à trente-cinq ans. Donc difficile de donner mon avis aujourd'hui", explique-t-elle. Pour rappel, début février, le magazine Ebdo avait évoqué deux affaires Hulot. Dans la première, il était question d'accusation de harcèlement sexuel par une ancienne collaboratrice de sa fondation mais cette dernière a démenti formellement toute accusation envers le ministre de la Transition écologique et solidaire. Dans la seconde, Nicolas Hulot est accusé d'avoir abusé d'une jeune femme durant l'été 1997 dans l'une de ses maisons, sans témoin, lors d'un rendez-vous professionnel.

Féministe assumée, la journaliste de 63 ans a également évoqué la journée de la Femme (le 8 mars) et la libération de la parole des femmes victimes de scandales sexuels. "Féministe n'est pas un gros mot. C'est un concept de partage, de mixité. Moi, les dîners de filles, par exemple, ça ne m'intéresse pas. Et cette fausse galanterie comme les menus sans prix pour les femmes dans les restaurants, ça m'insupporte. Comme si une femme ne pouvait pas payer !", s'exclame-t-elle.

Admiratrice de Sharon Stone, qu'elle rêve d'inviter dans son émission, pour "sa franchise de femme émancipée", la compagne de Claude Sérillon "approuve" la libération de la parole et déclare : "Mais rappelons que les prédateurs ne sont qu'une minorité. Les hommes aussi devraient prendre la parole pour désigner les moutons noirs chez leurs congénères." Le message est passé.