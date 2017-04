The Voice 6 : Imane, Kap's et Audrey reines des battles, Manoah sauvée !

Place à la deuxième session des auditions à l'aveugle de The Voice 6. Ce samedi 22 avril 2017, Mika, M. Pokora, Florent Pagny et Zazie ont une fois de plus fait s'affronter leurs Talents. Lequel a été sauvé par son coach ? Lequel a été sauvé par un autre coach ? Qui a été finalement éliminé ? Résumé !

TEAM MIKA

Première battle entre The Sugazz et JJ

Gros challenge pour le jeune homme qui a dû affronter le trio sur Fiche le camp Jack de Richard Anthony. Il devait s'imposer afin de ne pas se laisser étouffer par The Sugazz. Les jeunes femmes quant à elle devaient montrer leur identité lors de leurs rares solos.

Une fois sur le ring, le ton était donné. Les Talents se lançaient des regards de défi et ont débuté leur prestation sans fausse note. Mika était conquis et n'a pas pu s'empêcher de se lever pour danser. "Ils ont bossé comme des dingues et ça se voit", a lancé leur coach, très hésitant concernant la décision qu'il devait prendre. Zazie et Florent Pagny auraient choisi The Sugazz et M. Pokora, JJ.

Mika décide de sauver les Sugazz. JJ est éliminé

Deuxième battle entre Valentin F et Imane

Mika a choisi d'opposer les deux Talents car ils chantent "un peu avec la même attitude" : "Ils prennent des risques." C'est pour Come de Jain que le coach a opté et il a été clair : ses protégés devaient la transformer afin de mettre en avant leur identité. Un objectif qu'ils ont eu du mal à atteindre lors des répétitions.

Une fois sur le plateau, Valentin et Imane se sont heureusement plus lâchés et ont offert un show magnifique et groovy. Zazie, Florent Pagny et M. Pokora ont plus succombé devant la voix d'Imane. Un avis partagé par Mika.

Mika a choisi de sauver Imane. Valentin est éliminé.

Troisième battle entre Juliette et Samuel M

La groupie du pianiste de Michel Berger. Voici le titre que Mika a choisi pour ses protégés. Juliette avait pour mission de prendre confiance en elle et Samuel de se lâcher.

Très à l'aise, les Talents ont proposé une prestation joyeuse, énergique et ils ont clairement montré à leur coach qu'ils étaient opposés et non en duo. Samuel s'est attiré les faveurs de M. Pokora et Juliette celles de Florent Pagny et Zazie.

Mika a choisi Juliette. Samuel M est éliminé.

TEAM POKORA

Première battle entre Lisa Mistretta, Lily Berry et Carla

C'est sur Bang Bang de Jessie J, Ariana Grande et Nicky Minaj que M. Pokora a décidé de les faire s'affronter. La mission de Carla était de ne pas être trop fougueuse, Carla pas trop scolaire et Lisa moins réservée afin de faire vivre ce titre punchy.

Le trio fonctionnait bien. Les coachs se sont rapidement levés afin de danser et les filles ont tout donné afin d'être sauvée par M. Pokora. Précision, show... tout y était. Zazie et Mika étaient convaincus par Lisa et Florent Pagny par Carla.

M. Pokora a sauvé Carla. Lisa et Lily ont été éliminées.

Deuxième battle entre Andréa Durand et Vincent

Malgré leurs univers différents, M. Pokora ne se voyait pas ne pas les opposer. C'est le titre N'importe quoi de Florent Pagny que le coach a choisi, une pression supplémentaire pour Vincent qui ne voulait pas décevoir l'artiste original.

Le jeune homme a tout de même essayé de s'imposer face à Andréa, ce qui a donné lieu à une battle pleine de charme, émouvante et énergique. À la place de M. Pokora, Zazie et Florent Pagny auraient sauvé Andréa. Mika aurait quant à lui choisi Vincent.

M. Pokora a poursuivi l'aventure avec Andréa. Vincent est éliminé.

TEAM ZAZIE

Première battle entre Emmy Liyana et Dilomé

Qualifiant ses Talents de "monuments", Zazie a souhaité les faire s'affronter sur une chanson classique : L'Aigle noir, de Barbara. Leur but ? Éclairer le titre, "que l'aigle soit un peu plus blanc que noir". L'émotion était donc primordiale.

Mission réussie pour les Talents puisqu'elle était clairement palpable sur le plateau. Une fois de plus, Dilomé a impressionné par son grain de voix grave et son intensité et Emmy Liyana par sa fraîcheur. Florent Pagny et Mika auraient choisi la protégée de Slimane et M. Pokora le jeune homme. Mais c'était à Zazie de prendre une décision.

Zazie a choisi Emmy Liyanna. Dilomé est repêché par M. Pokora. Camille Esteban, sauvée la semaine dernière par le coach quitte donc l'aventure.

Deuxième battle entre Manoah et Hélène

Une battle naturelle pour Zazie tant leur fraîcheur a été remarquée lors des auditions à l'aveugle. Leurs voix en revanche étaient opposées puisque celle d'Hélène est beaucoup plus grave, un détail qui a "foutu les pétoches" à Manoah. Cette dernière ne s'est toutefois pas démontée et heureusement puisque Vianney et Joyce Jonathan sont venus leur rendre une petite visite car elles interprétaient leur titre Les Filles d'aujourd'hui.

Le courant est passé entre les jeunes femmes. Complices, elles ont envoûté le plateau avec leur douceur, leur fraîcheur et leurs identités vocales bien distinctes. Mika et Florent Pagny ont préféré la prestation de Manoah, M. Pokora celle d'Hélène.

Zazie souhaitait poursuivre l'aventure avec Hélène. Mika a repêché Manoah, Léman sauvé la semaine dernière est donc éliminé.

Troisième battle entre Audrey et Julia Paul

Rolling in the Deep d'Adele a beaucoup inspiré les deux Talents. Elles ont pris le parti de commencer par "quelque chose de très soft", puis "d'envoyer la sauce" ensuite. Une interprétation personnelle validée par Zazie. Avec sa voix légèrement cassée, Audrey a une fois de plus enflammé le plateau face à l'énergique Julia, offrant ainsi un show au sommet. Résultat ? Une standing ovation.

Audrey s'est toutefois plus démarquée selon les coachs M. Pokora et Mika. Florent, lui, a préféré Julia.

Zazie a choisi Audrey. Julia Paul a été repêchée par un coach dont l'identité ne sera connue que la semaine prochaine.

TEAM PAGNY

Première battle entre Candice Parise et R'Nold

This One's for You de David Guetta et Zara Larsson. Voici la chanson qu'a choisie le coach pour ses protégés. Un titre qui effrayait R'Nold à cause de la tonalité aiguë et Lisa à cause de l'univers clubbin' bien loin du sien.

Tous deux se sont pourtant débrouillés comme des chefs. Très complices, les deux Talents ont poussé leur voix au maximum afin de convaincre les coachs et le public. Leur technique et leur générosité ont fait mouche. M.Pokora, Mika et Zazie ont salué la prestation de R'Nold.

Florent Pagny a choisi R'Nold. Candice Parise est éliminée.

Deuxième battle entre Gianni Bee et Bulle

Deux univers totalement opposés et pourtant, elles étaient si proches au niveau de la sensibilité. C'est donc pour Goodbye My Lover de James Blunt que Florent Pagny a opté. Angoissé par les tons aigus, Gianni peinaient à s'imposer lors des répétitions. Bulle devaient quant à lui concentrer son énergie.

Très concentrés, les deux Talents ont tenté de mettre en pratique les conseils de leur coach. Malgré quelques imperfections, l'émotion était là. M. Pokora et Zazie auraient choisi Bulle. Mika a quant à lui préféré la prestation de Gianni.

Florent Pagny a sauvé Gianni Bee. Bulle est éliminé.

Troisième battle entre Kap's et Lidia Isac

Avec leur puissance vocale et leur technique, la représentante de la Moldavie à l'Eurovision en 2016 et sa concurrente ne pouvaient qu'offrir une battle d'exception sur When a Men Loves a Woman de Percy Sledge. Elles devaient néanmoins faire attention à ne pas abuser des vibes.

Une consigne respectée. C'est donc un show de haut vol que les deux chanteuses ont proposé. Technique, puissance, côté sexy... tout y était ! M. Pokora et Zazie ont tout de même été plus charmés par Kap's, à l'instar de Florent Pagny.

Florent Pagny a sauvé Kap's. Lidia est éliminée.