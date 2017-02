The Voice 6 : Kap's, Camille Esteban, Emmy Liyana et une "fille de" au top !

Samedi 25 février 2017, TF1 proposait dès 20h55 le 2e numéro de la 6e saison de The Voice. Si Garou a quitté l'aventure cette saison, M. Pokora a pris la relève avec brio aux côtés de Zazie, Mika et Florent Pagny.

Les coachs ont-ils réussi à obtenir les Talents de leurs rêves lors de cette 2e émission consacrée aux auditions à l'aveugle ? La réponse est ci-dessous !

Kap's (30 ans)

La compétition commence avec un Talent dont on ne voit pas le visage et dont on ignore l'identité. On entend qu'il s'agit d'une femme à la voix singulière, reprenant It's Only Mystery d'Eric Serra et Arthur Simms (B.O. du film Subway). M. Pokora est le premier à se retourner après quelques secondes, suivi de peu par Florent Pagny... Ils découvrent une jolie trentenaire avec des dreadlocks blondes. Tous les coachs sont impressionnés et Mika se retourne à la toute dernière seconde de la prestation, pour le plus grand bonheur de Kap's (Capucine).

Florent Pagny est sous le charme, il dit avoir "les poils" car elle a chanté avec les tripes. M. Pokora fait presque une déclaration d'amour à la candidate... mais en vain !

Kap's embarque pour la team Florent Pagny.

Liana (19 ans)

Liana vient de Lutry en Suisse, elle est étudiante en lettres. Elle a commencé par jouer de la guitare, et ce n'est qu'après qu'elle a commencé à chanter pour accompagner son instrument. Elle a hâte de se produire sur une grande scène, mais elle a en même temps très peur. Elle espère qu'au moins un coach se retournera sur sa voix. Elle veut prouver qu'elle peut faire quelque chose dans la musique. Elle a choisi d'interpréter Catch & Release de Matt Simons.

Sa voix charmante et sa prestation dynamique font passer un bon moment aux coachs et au public mais malheureusement, aucune star ne se retourne.

Liana quitte l'aventure The Voice.

Julia Paul (23 ans)

Julia est animatrice radio et elle vient de Nouméa en Nouvelle-Calédonie. Très timide, elle a choisi de faire de la radio pour être plus sûre d'elle sur scène. Elle est ici ce soir car elle veut faire carrière et ne pas forcément rester sur son "petit bout de caillou" au milieu de l'océan. Afin de réaliser son rêve, elle a choisi de reprendre Jacques a dit de Christophe Willem, une chanson écrite par Zazie. Une pression supplémentaire pour elle !

Les premières secondes, les coachs semblent désarçonnés par la proposition de la jeune artiste. Il faudra attendre la fin de la chanson, lorsque Julia donne de la voix, pour que Zazie se retourne accompagnée de M. Pokora. "C'était impossible de te laisser partir !", commente le coach.

Julia décide d'intégrer la team Zazie.

Samuel M (23 ans)

Samuel vient de Reims, il est étudiant en comédie musicale... et traiteur le week-end. C'est un jeune homme très bavard, on lui reproche toujours de parler trop. La musique lui permet de se canaliser et de prouver qu'il a des choses à dire. Il va chanter Clown de Soprano ce soir, il veut réinterpréter cette chanson à sa sauce ! Il espère qu'un coach lui prouvera qu'il est fait pour ce métier.

La prestation débute et les coachs sont séduits. "Il y a du muscle, c'est très comédie musicale", estime Florent Pagny. M. Pokora est le premier à se retourner sur Samuel M. Florent Pagny et Mika le rejoignent au dernier moment. Pour être sûr de séduire le Talent, M. Pokora passe un coup de téléphone à Soprano et celui-ci soutient activement sa "candidature" !

Samuel M décide d'intégrer l'équipe de Mika.

Karla (16 ans)

Karla est lycéenne, elle vient de Toulon. Elle a commencé à chanter du IAM à l'âge de 4 ans dans la voiture de son papa. Elle sait que la musique qu'elle fait pour le moment est assez artisanale. Elle a toujours regardé The Voice à la télé, et c'est "géant" pour elle de participer cette année. Ce soir, elle entre dans la cour des grands et propose une reprise de Without You de Mariah Carey.

Sa voix est tout de suite très assurée et Florent Pagny semble intéressé. Dès le premier refrain qui monte dans les tours, Florent Pagny, Mika et M. Pokora la buzzent. Zazie est la seule coach à lui tourner le dos tandis que Karla enchaîne les notes hautes... Et finalement la chanteuse de Zen se manifeste en dernier.

Karla rejoint l'équipe de M. Pokora.

Camille Esteban (18 ans)

Camille est étudiante en littérature espagnole, elle vient de la région de Blois. Elle a commencé à chanter à l'âge de 14 ans, elle adore le rap... le "bon rap", celui de NTM notamment. C'est son père qui l'a inscrite à The Voice en cachette. Elle espère tout de même qu'elle va séduire les coachs, surtout Florent Pagny. Elle veut à tout prix casser les clichés ce soir, même avec son petit col Claudine. Elle reprend Dans le noir de Diam's.

La prestation est canon et Florent Pagny ne tarde pas à réaliser le rêve de la jeune fille. Camille est très émue en voyant le chanteur se retourner. Les autres coachs ne se retournent pas (M. Pokora car il a déjà des rappeurs dans son équipe) donc le sort de la jeune fille est scellé.

Camille Esteban rejoint l'équipe de Florent Pagny.

Natan (28 ans)

Natan est chauffeur à Paris, il est originaire de Madagascar. Il a fait sa première scène à 12 ans avec sa famille de musiciens. Il a quitté son île pour pouvoir vivre de sa musique. Depuis qu'il est en France, il a multiplié les petits boulots et, aujourd'hui, il est super heureux d'être dans The Voice. Son rêve est à portée de main. Il a décidé de chanter What'd I Say de Ray Charles ce soir.

"Ça commence bien !", lance Zazie dès les premières notes. Seulement, les coachs ne semblent pas assez séduits pour se retourner. "La chanson est plus forte que lui, ça manque de muscle", estime Florent Pagny. Les proches de Natan sont très déçus.

Natan quitte l'aventure The Voice ce soir.

Emmy Liyana (21 ans)

Une nouvelle candidate (baby-sitter de métier) se présente sans qu'on puisse la voir. Elle dit avoir eu une adolescente assez mouvementée à Argenteuil, avoir été en échec scolaire, avoir subi des moqueries de la part des autres élèves. La musique l'a aidée à s'en sortir. Un jour, elle a rencontré Slimane le gagnant de The Voice 5 et ce dernier l'a filmée pour envoyer sa candidature aux équipes de l'émission.

Sur scène, Emmy Liyana reprend The Power of Love de Frankie goes to Hollywood. À peine a-t-elle commencé à chanter que Zazie et M. Pokora se retournent, séduits par son grain de voix si personnel. Mika et Florent Pagny attendront la fin de la prestation pour se manifester à leur tour. C'est un carton plein !

Emmy Liyana poursuit l'aventure avec Zazie.

Jay Spring (19 ans)

Jay est en deuxième année de prépa littéraire à Lille, elle aimerait devenir prof de littérature plus tard. Elle n'a jamais pris de cours de chant, elle se produit dans les rues de Lille avec sa guitare. Elle a aujourd'hui envie de scène, "C'est une nécessité !", avoue-t-elle. Ce soir, elle chantera Parce que c'est toi d'Axelle Red, une chanson qu'elle dédie à son amoureux par le biais du petit écran.

Florent Pagny aime bien le grain de voix de Jay, Zazie aimerait qu'elle pousse un peu plus sa voix pour pouvoir se positionner. Malheureusement, la chanson ne le permet pas... Aucun coach ne se retourne malgré la qualité de la performance.

Jay Spring quitte la compétition ce soir.

Alexandre (27 ans)

La semaine dernière, Alexandre était dans le public des auditions à l'aveugle. Ancien employé de banque, il a décidé de tenter l'aventure The Voice pour vivre de sa passion pour la musique. C'est en marge de la dernière tournée de l'émission (lorsqu'elle passait par Limoges) que le jeune homme a pris la décision d'envoyer une petite vidéo, lui qui n'a chanté que sous sa douche jusque-là. Autour de lui, Personne n'est au courant qu'il chante !

Sur scène il reprend 7 Years de Lukas Graham et sa voix aiguë interpelle tout de suite. "Il y a un bon groove, là", estime Zazie. "Un sens du rythme !", ajoute Mika. Malheureusement, lorsqu'il monte, il ne convainc pas les coachs. Personne ne se retourne...

Alexandre quitte The Voice ce soir.

Ry'm (29 ans)

Ry'm vient de Strasbourg, il joue du piano depuis tout petit et a grandi dans une famille de musiciens. Il a commencé à chanter pour retranscrire les mélodies qu'il jouait sur son instrument fétiche. Après trois ans de droit, il a eu envie de monter un groupe de musique et il a tourné durant une dizaine d'années avec eux. Ry'm a la particularité de jouer du piano debout, comme si c'était une contrebasse. "The Voice c'est un challenge, j'aime les challenges", lâche-t-il.

Sur scène, il reprend Hit the Road Jack de Ray Charles. C'est rythmé, c'est moderne, M. Pokora est le premier coach à se retourner, suivi de peu par Florent Pagny. Mika et Zazie rejoignent le show et sont très surpris par l'aisance du candidat. Au moment de choisir son équipe, Ry'm révèle qu'il a déjà croisé la route de M. Pokora alors qu'il était backliner au Zénith de Strasbourg et que ce dernier avait été le seul à avoir un mot pour eux après le spectacle...

Ry'm rejoint l'équipe d'M. Pokora.

Elise Mélinand (25 ans)

Elisa est musicienne à Paris. Elle a commencé la musique à l'âge de 4 ans en chantant Une souris verte face à un public. Elle estime avoir une voix un peu unique, comme oxygénée, selon un ami. Elle vient de devenir maman et c'est pour ça qu'elle participe, elle veut raconter plein de choses à son bébé... notamment au travers de la musique. Ce soir, elle va reprendre Grease avec You're the One That I Want. Elle espère que tous les coachs ne détesteront pas sa voix.

Effectivement, les coachs sont très surpris par cette voix d'extra-terrestre. "C'est Betty Boop", lâche Mika. Zazie trouve la performance très sexy. En définitive, seul Mika se retourne.

Elise Mélinand rejoint la team Mika.

Yoann Guay (16 ans)

Un dernier candidat se présente sans qu'on puisse le voir. C'est un homme, il a une voix grave et c'est sur J'entends siffler le train de Richard Anthony qu'il a décidé de se présenter à ces auditions. Mika est sûr qu'il s'agit d'un senior et Florent Pagny est d'accord. "S'il a 17 ans, c'est qu'il a un problème", lâche-t-il... Seulement voilà, Yoann a même 16 ans !

Le jeune Talent vient du Québec... et il y retournera plus vite que prévu puisque personne ne s'est retourné. Lorsqu'il quitte la scène, Mika et M. Pokora "trichent" un peu et regardent le jeune homme partir, ils sont stupéfaits.

Yoann Guay quitte la compétition ce soir.

Lily Berry (34 ans)

Lily Berry vient de Nice, elle est chanteuse et assistante d'éducation dans un collège. À 17 ans, elle a enregistré un petit CD avec quelques chansons pour l'anniversaire de son père. C'est comme ça qu'elle s'est rendu compte qu'elle était très à l'aise avec un micro. Elle a quitté le Sud afin de tenter de devenir chanteuse à Paris... Elle chantait avec son amoureux et ce fut le drame lorsqu'ils se sont séparés.

Ce soir, elle prend Hymn for the Weekend de Coldplay. Sa prestation est précise, rythmée, Zazie est la première coach à se retourner sur Lily. M. Pokora lui emboîte le pas quelques secondes plus tard. Zazie salue sa voix pure, sans vibrato. Au moment de choisir, Lily Berry ne cache pas que son père (Dario Grava) a été footballeur professionnel et qu'il a déjà joué avec le père de M. Pokora... Elle y voit un signe.

Lily Berry choisit d'embarquer pour la team M. Pokora.

En résumé

L'équipe de M. Pokora : Lisandro Cuxi, Fonetyk et Dama, Karla, Ry'm, Lily Berry

L'équipe de Florent Pagny : Syrine, Candice Parise, Kap's, Camille Esteban

L'équipe de Mika : Vincent Vinel, Agathe, Samuel M, Elise Mélinand

L'équipe de Zazie : Marius, Hélène, Will Barber, Julia Paul, Emmy Liyana

The Voice 6, tous les samedis à 20h55 sur TF1