The Voice 6 - Lily Berry, fille de Dario Grava: "Il savait que j'allais galérer"

Samedi 25 février 2017, une 2e salve de Talents de la 6e édition de The Voice se présentera face aux coachs Zazie, M. Pokora, Mika et Florent Pagny sur TF1. Parmi eux, une certaine Lily Berry (34 ans), fille de footballeur, va tout faire pour se faire remarquer par l'une de nos quatre stars...

Interrogée par nos confrères de France Dimanche en amont de cette diffusion, Lily Berry (Lesly Grava de son vrai nom) a parlé de son père Dario Grava (ancien footballeur professionnel des années 70 ayant évolué à Nice puis à Strasbourg) et du soutien qu'il lui apporte au quotidien.

"C'est sur le tard, à 17 ans, que j'ai eu le déclic pour le chant. Je cherchais un cadeau d'anniversaire original à faire à mon père. J'ai décidé de lui offrir un disque de cinq chansons que j'avais enregistrées chez un ami qui possédait un home studio. J'avais repris des titres de Céline Dion et de Lara Fabian. Ça a été une vraie révélation ! Papa, qui joue de la guitare, a été carrément bluffé", s'est rappelée Lily.

Depuis ce jour, Lily veut vivre de sa musique et c'est avec cet objectif en tête qu'elle a quitté le Sud une première fois afin de s'installer à Paris. "J'ai débarqué à 20 ans, sans un sou, dans la capitale. J'ai dû enchaîner de nombreux petits boulots. C'était très dur et je traversais souvent des périodes de découragement. (...) Mes parents ont toujours approuvé mes choix. Même celui d'arrêter mes études après le bac ! Ils savaient que j'allais galérer pas mal à Paris et ça n'a pas été facile pour eux non plus", a-t-elle expliqué.

Aujourd'hui, Lily Berry est assistante d'éducation à mi-temps dans un collège du Sud et se produit dès qu'elle le peut sur diverses scènes. Ce sont Slimane (gagnant de The Voice 5) et Amalya, des amis, qui l'ont encouragée à s'inscrire à l'émission !

