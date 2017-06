The Voice 6 : Lisandro Cuxi, un favori bientôt coaché par Bruno Mars ?

Le concours The Voice attire les stars internationales !

Alors que Katy Perry a brillé sur la scène du concours ce 3 juin 2017 en interprétant pour la première fois en Europe ses titres Chained To The Rhythm puis Bon appétit, il se dit qu'une autre icône de la musique américaine devrait être de la partie samedi 10 juin pour la grande finale tant attendue de The Voice 6 !

En effet, selon nos confrères de Public, Bruno Mars aurait accepté de venir chanter à l'occasion du sacre de la meilleure voix de l'année. Mieux que ça, la star de 31 ans née à Hawaï devrait assister M. Pokora dans son coaching du jeune prodige Lisandro Cuxi, le finaliste de sa team.

Rappelons que Bruno Mars, actuellement en pleine tournée mondiale avec The 24K Magic World Tour, sera en concert les 5 et 6 juin prochains à l'AccorHotels Arena de Paris. Le chanteur devrait donc passer la semaine dans la Capitale pour notre plus grand bonheur !

Qui seront les co-coachs de Zazie, Florent Pagny et Mika ? A suivre...