The Voice 6 : Un ex-candidat de la Star Academy au casting

Zazie, Florent Pagny, Mika et le petit nouveau M. Pokora (qui avait fait ses premiers pas dans l'émission dans The Voice Kids 3) ont fait face à de nombreux talents connus lors des auditions à l'aveugle de The Voice 6, dont le tournage avait débuté en novembre dernier.

Selon les informations du magazine Télé 7 Jours, un ancien candidat de la Star Academy s'est présenté devant les quatre coachs. Son nom ? Morgan Auger. Le jeune homme avait participé à la quatrième édition remportée par le regretté Grégory Lemarchal. S'il faisait partie des cinq meilleurs élèves lors de la première semaine, il a rapidement dégringolé du classement la semaine suivante jusqu'à se faire éliminer de la compétition. Pour l'heure, rien ne dit s'il a séduit les coachs. En revanche, on sait que Nyco Lilliu, que l'on a pu admirer dans la comédie musicale Robin des bois, a séduit son ami M. Pokora.

Au casting, on retrouvera également l'ex-candidate de Rising Star (M6) Ann-Shirley, Marvin Dupré, meilleur ami de Kev Adams, le finaliste de la saison 5 de Popstars (diffusée en 2013 sur D8) Vincent, Lisandro de The Voice Kids 2 et Nathalia de la comédie musicale 1789, les amants de la Bastille.