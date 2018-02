The Voice 7 – Anto : Le séduisant cousin d'Amir cartonne, l'égalera-t-il ?

"Mon cousin l'a fait, donc je me dis qu'au final en se donnant les moyens, on peut y arriver. Ça donne envie de se battre pour aller au bout de son rêve. Je n'ai vraiment pas envie de passer à côté de ça", a même fini par lancer Anto dans The Voice 7. Le beau gosse est visiblement prêt à prendre la relève d'Amir !

Et c'est un premier pari réussi pour Anto. Son interprétation de Li-Turn (Lili), titre de Aaron, et sa prestation au piano ont séduit deux coachs : Mika et Zazie. Pascal Obispo a noté une "voix très veloutée", tandis que Zazie a joué la carte de la franchise : "Il y a du boulot. Il y a quelques notes instables." Et de nuancer : "Mais il y a l'essentiel : le coeur, l'envie et cette voix très particulière." Des arguments qui ont suffi à convaincre Anto, qui a choisi d'intégrer son équipe !