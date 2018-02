The Voice 7 : Ubare impressionnante, Carton plein pour Ryan Kennedy !

Ce samedi 24 février 2018, les auditions à l'aveugle se poursuivent dans The Voice 7 (TF1). Mika, Zazie, Florent Pagny et Pascal Obispo, nouveau coach du télé-crochet, ont alors encore la possibilité d'attirer de nouvelles voix dans leurs équipes respectives.

Résumé de cette cinquième émission présentée par Nikos Aliagas.

Xam Hurricane – Roxanne de The Police

Âgé de 23 ans et habitant en Île-de-France, Xam Hurricane a commencé la musique "en famille" comme il l'explique. Son tonton jouait de la guitare manouche tandis que son père était plutôt "chansons françaises à la gratte". Dans un premier temps influencé par ses proches, le jeune chanteur a tracé son propre chemin au collège en créant son groupe de rock. Et, rapidement, il se rend compte que son truc à lui, c'est bel et bien le rock.

Ce soir, il a choisi d'interpréter Roxanne de Police. Grosse surprise pour Xam Hurricane, habitué à se produire sur scène avec son groupe, qui avait peur de ne pas plaire aux coachs en solo : Pascal Obispo a appuyé sur son buzzer ! Quelque temps plus tard, Mika craque également et se retourne. Bluffés par le jeu de scène du jeune chanteur, les deux coachs demandent à ce qu'il recommence... à leurs côtés ! "Je ne me suis pas retournée mais c'est bien fait pour moi", regrette Zazie. Qui de Pascal Obispo, fan de ce showman, ou de Mika, emporté par l'énergie du chanteur, sera choisi ?

Xam Hurricane intègre l'équipe de Pascal Obispo.

Ryan Kennedy – Rocket Man d'Elton John

Ce nouveau candidat, âgé de 30 ans, vient tout droit du Canada. Il se présente comme auteur, compositeur et interprète. Alors qu'il décide de se lancer aujourd'hui sur la scène de The Voice, Ryan Kennedy a pendant longtemps vécu sa passion secrète pour la musique dans l'ombre. Notamment parce qu'il a grandi auprès de Témoins de Jéhovah, chez qui ce n'était "pas bien vu". À 21 ans, le chanteur a fait son choix : quitter cette religion afin de pouvoir s'exprimer au grand jour. Dès lors, il a tout perdu. Ses parents, ses amis, l'ont laissé tomber.

Ce soir, il réalise son rêve en chantant à Paris. Pour ce moment exceptionnel, Ryan Kennedy a interprété Rocket Man d'Elton John. Un choix de chanson et un timbre de voix qui ont séduit Mika, premier coach à buzzer. Rapidement, Florent Pagny et Pascal Obispo craquent à leur tour. Puis, en toute fin de prestation, Zazie a fini par se retourner également. C'est un carton plein pour Ryan Kennedy ! Du "style", une certaine "différence", "un grain particulier"... Les quatre coachs enchaînent les compliments.

Ryan Kennedy intègre l'équipe de Zazie.

Thana-Marie – Halo de Beyoncé

Cette jolie brune de 19 ans, originaire de Montpellier, est étudiante à la fac en licence d'art du spectacle. La jeune femme baigne dans le milieu de la musique depuis toujours. Son père était en effet percussionniste et batteur pour un rappeur connu... jusqu'à ce que sa carrière s'arrête du jour au lendemain. Un moment difficile à vivre pour le papa qui souhaite préserver sa fille. Il se dit "inquiet" face à ce "milieu qui est aléatoire".

En tentant sa chance ce soir, Thana-Marie espère rendre fier son père... et séduire les coachs ! Elle interprète alors Halo de Beyoncé. Une prestation qui ne fait pas grosse impression auprès de Mika, Pascal Obispo et Zazie qui attendaient plus. De son côté, Florent Pagny a décidé de laisser sa chance à la jeune femme. Stressée et surprise, elle finit même en larmes.

Thana-Marie intègre l'équipe de Florent Pagny.

Anto – Li-Turn (Lili) d'Aaron

Ce jeune homme de 28 ans, étudiant en droit à Paris, n'est pas un total inconnu. Il y a quatre ans, il était déjà venu se présenter dans les coulisses de The Voice, accompagnant alors un talent. Anto est en réalité le cousin d'Amir, finaliste de la team Jenifer ! Après avoir vu la carrière d'Amir décoller depuis sa participation à The Voice, lui aussi a eu envie de se lancer. Depuis un an et demi, il prend des cours de chant dans le but d'améliorer sa technique.

Celui qui espère avoir le même parcours que son cousin choisit ce soir d'interpréter Li-Turn (Lili) de Aaron, accompagné par... lui-même au piano ! Pari réussi pour Anto qui a réussi à séduire Zazie, première à buzzer. Mika, qui trouvait la chanson triste, a fini par se faire influencer et s'est également retourné.

Anto intègre l'équipe de Zazie.

Julianna – Crazy de Gnarls Barkley

Cette jolie jeune femme de 18 ans a grandi dans la communauté des gens du voyage. Issue d'une famille de chanteurs, Julianna baigne dans la musique depuis toute petite. Toutefois, pas question pour elle de faire ressortir ses racines sur scène. "Je n'aime pas être cataloguée", lance-t-elle avant d'expliquer qu'elle ne fera pas de flamenco. "Je ne parle même pas espagnol", s'amuse-t-elle. Ainsi, Julianna veut faire découvrir son propre univers ce soir.

Julianna chante alors Crazy de Gnarls Barkley face aux coachs. Une prestation qui a reçu plusieurs compliments... sans qu'aucun ne se décide à buzzer. En fin d'interprétation, Florent Pagny a été le seul à craquer. Il s'est retourné, bouche bée face à cette jeune femme pleine de vie sur scène. Une réaction qui a poussé Mika à appuyer lui aussi sur le buzzer.

Julianna intègre l'équipe de Florent Pagny.

Betty Patural – La Chanson des vieux amants de Jacques Brel

Entre la jeune femme de 22 ans et la musique, c'est "fusionnel", "comme de l'amour" explique son père. Ensemble, ils ont même formé un duo. À peine âgée de 15 ans, Betty Patural montait sur scène avec son papa, qui ne pouvait s'empêcher de pleurer d'émotion après la prestation. Sur le plateau de The Voice, la jeune femme souhaite aujourd'hui partager son talent avec le public et les coachs.

Betty Patural interprète La Chanson des vieux amants de Jacques Brel. "C'est un peu comme si je n'avais pas choisi ce titre, il est venu à moi", explique-t-elle. Dès les premières notes, Pascal Obispo et Zazie se retournent. Puis c'est au tour de Mika et Florent Pagny d'appuyer sur le buzzer, à moins d'une seconde d'écart. "On est un peu intimidé, c'est bon signe", lance Zazie. Les coachs notent dans la globalité une "grande sobriété", "de l'émotion" et surtout "du talent".

Betty Patural intègre l'équipe de Pascal Obispo.

Ubare – Sympathique de Pink Martini

Cette nouvelle chanteuse vient tout droit de Séoul, en Corée du Sud. La jeune femme de 29 ans chante depuis environ huit ans. Dans son pays natal, elle a déjà tenté sa chance dans un concours de chant qu'elle a remporté haut la main. Après avoir sorti son premier album, elle a quitté la Corée du Sud pour la France "pour étudier la musique". Francophone depuis seulement deux ans, Ubare tente tant bien que mal de se faire comprendre.

Afin de surmonter sa peur de "chanter une chanson française à la télé française", la jeune femme interprète Sympathique de Pink Martini. Malgré ses craintes, Ubare a su séduire les coachs ! Mika et Florent Pagny se sont rapidement retournés. Zazie a quant à elle appuyé sur son buzzer au moment où Ubare s'est mise à siffler le refrain. Après une bourde de Florent Pagny sur l'âge de la jeune femme, Mika et Zazie ont quant à eux évoqué de la fantaisie, du visuel.

Ubare intègre l'équipe de Mika.

Billy Boguard – Heart of Gold de Neil Young

Le jeune homme de 24 ans est caissier dans un supermarché et surtout passionné de musique. C'est à ses 17 ans, lors du divorce de ses parents, que Billy Boguard a ressenti le besoin d'extérioriser sa colère, notamment à travers le metal, une véritable thérapie pour lui. Aujourd'hui, le jeune chanteur est plutôt intéressé par la folk. Face aux coachs, il espère faire le poids et réussir à les séduire.

Billy Boguard interprète Heart of Gold de Neil Young, guitare à la main et harmonica vissé aux lèvres. Une prestation qui en a séduit plus d'un. Juste après Mika, Zazie et Pascal Obispo ont eux aussi buzzé ! Après une pluie de compliments, le chanteur doit choisir avec quel coach il souhaite poursuivre l'aventure...

Billy Boguard intègre l'équipe de Pascal Obispo.

Angelo – The Sound of Silence de Simon & Garfunkel

Venu tout droit d'Italie, Angelo, 26 ans, tente aujourd'hui sa chance dans The Voice. Comme il l'explique, il chante depuis ses 6 ans. Cette passion, c'est sa mère qui la lui a transmise alors qu'il était encore un jeune garçon. Rapidement, Angelo s'est lancé dans la comédie musicale. Depuis déjà dix ans, il travaille avec Richard Cocciante, connu dans le milieu. C'est ainsi grâce à lui qu'Angelo incarne Quasimodo dans Notre-Dame de Paris. Il a déjà 500 représentations à son actif, en Chine ou encore en Russie. Aujourd'hui, le chanteur souhaite se mettre à nu.

Ce soir, Angelo interprète The Sound of Silence de Simon & Garfunkel. Celui qui a laissé son costume en coulisses afin de se montrer tel qu'il est sur scène surprend d'emblée Pascal Obispo de par son grain de voix. Toutefois, pas de quoi le pousser à se retourner. Finalement, c'est Florent Pagny qui n'a pu résister en appuyer sur le buzzer à la toute dernière seconde de l'interprétation. "Tu as la panoplie complète : tu vas en bas, tu nous fais la démonstration dès le départ, puis tu te mets à envoyer", lance-t-il.

Angelo intègre l'équipe de Florent Pagny.

Alhan – Heal de Tom Odell

Cet étudiant en musicologie a 19 ans. Son amour pour la musique, Alhan le tient de son père, chanteur et musicien. Tout petit déjà, le jeune talent "adorait taper sur la batterie" et chanter. De son côté, le papa est très fier de voir son fils tenter sa chance dans The Voice. "Je me projette en lui, je me mets à sa place... Je sais ce que c'est la scène et d'ailleurs ça me manque déjà", lance-t-il.

Ce soir, Alhan interprète Heal de Tom Odell. Un début de prestation timide, le jeune homme étant sous pression. Zazie et Mika ont alors pris la décision de lui envoyer leurs encouragements... en appuyant sur le buzzer ! "Il y avait beaucoup de faussetés. D'un coup on sentait une personnalité folle, une sensibilité hyper intéressante et puis deux secondes après c'était le contraire", lance Zazie qui note une belle "capacité". Avis partagé par Mika qui souhaite travailler avec le jeune homme.

Alhan intègre l'équipe de Mika.

Résumé des équipes

Florent Pagny : Cécyle, Renata, Hobbs, Abel Marta, Raffi Arto, Karolyn, Abdel, Gabriel, Alice N'Guyen, Thana-Marie, Julianna, Angelo

Zazie : Édouard Édouard, Aurélien, Gulann, Alliel, Luca, B Demi-Mondaine, Liv Del Estal, Luna Gritt, Casanova, Ryan Kennedy, Anto

Mika : Drea Dury, Kriill, Laura, Frédéric Longbois, Mennel, Sherley Paredes, Tiphaine SG, Lilya, Simon Morin, Guillaume, Nicolay Sanson, Ubare, Alhan

Pascal Obispo : Solia, Ecco, Rebecca, Queen Clary, Kelly, Jorge Sabelico, les J.A.T, Mélody, Ritchy, Milena, Zine Yaala, Xam Hurricane, Betty Patural, Billy Boguard.

Côté audience, ce nouveau numéro a séduit 6,3 millions d'amateurs de chant, soit 30,4% de part d'audience auprès de l'ensemble du public. C'est un très beau score !