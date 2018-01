The Voice 7 : Gulaan impressionnant, Pascal Obispo prend ses marques !

The Voice reprend sur TF1 après sept saisons à succès. Ce samedi 27 janvier 2018, Zazie, Florent Pagny, Mika et Pascal Obispo, nouveau coach, tenteront d'attirer la plus belle voix dans leur équipe.

Ce premier numéro des auditions à l'aveugle s'ouvre pas une interprétation des quatre coachs de Chanter, un titre composé par Pascal Obispo pour Florent Pagny. Après un show digne de ce nom, Nikos Aliagas présente les talents.

Solia – Bon appétit de Katy Perry

La jeune femme de 29 ans tient sa passion pour la musique de sa grand-mère. Cette dernière chantait dans une chorale de musique classique. Et Solia confie avoir été souvent "très émue" d'écouter ces voix. Elle s'est lancée à l'âge de 16 ans avec un groupe de rock mais s'est rapidement rendu compte que la vie d'artiste n'était "pas toujours si facile". Aujourd'hui assistante de direction dans un cabinet d'avocat, la jeune femme espère pouvoir vivre de la musique.

Face aux coachs, elle interprète Bon appétit de Katy Perry. Une prestation qui a séduit Pascal Obispo. Le nouvel arrivé de la bande a en effet buzzé, avant d'être rapidement suivi par Florent Pagny, lui aussi sous le charme du grain de voix de Solia. "L'énergie que tu as donnée et le show que tu as fait... ça m'a emballé", lance Pascal Obispo qui note un choix de chanson "audacieux". "Moi j'ai buzzé parce que tu as eu la pulsion rock'n'roll et tu as embarqué l'affaire", déclare quant à lui Florent Pagny.

Solia choisit d'intégrer l'équipe de Pascal Obispo.

Ecco – Life on Mars de David Bowie

Cette lycéenne de 16 ans tente sa chance dans The Voice ce soir. Elle tire son nom de scène, Ecco, de l'italien. "Ça veut dire 'voilà'. Bon ben... voilà", explique-t-elle le sourire aux lèvres. Celle qui a commencé le piano à l'âge de 8 ans confie trouver en la musique un exutoire, une manière de vider son coeur. Sur scène, elle se découvre et "grandit d'un coup", comme elle l'explique elle-même.

Ce soir, elle souhaite prouver qu'à son jeune âge, elle a du cran. Ainsi, elle reprend Life on Mars de David Bowie... seule avec son piano ! Dès le début de la prestation, Mika, Zazie et Florent Pagny buzzent à quelques secondes d'intervalle. Pascal Obispo suit lui aussi. "C'était extrêmement musical", estime Mika. Pascal Obispo, lui, se lève et serre la main d'Ecco, la remerciant pour ce "moment extraordinaire". Zazie et Florent Pagny ont également enchaîné les compliments.

Ecco choisit d'intégrer l'équipe de Pascal Obispo.

Drea Dury – Rude Boy de Rihanna

Cette jolie Colombienne de 22 ans, étudiante en France, se lance dans l'aventure ce soir. D'entrée, la jeune femme annonce la couleur : "Je me sens à l'aise avec la musique, j'aime vraiment kiffer sur scène en fait." Elle a ainsi l'intention de faire bouger les coachs. "Je veux que, lorsqu'ils m'écoutent, ils disent 'oh yeah'", explique-t-elle alors. Relèvera-t-elle le challenge ?

Drea Dury reprend Rude Boy de Rihanna... à sa manière, en anglais et en espagnol. Elle commence sa prestation accroupie au sol. Et à peine ont-ils entendu sa voix que Florent Pagny et Pascal Obispo se retournent aussitôt. Mika finit lui aussi par appuyer sur le buzzer. Pari gagné pour Drea Dury ! "Je veux absolument que tu sois dans mon équipe", lance Pascal Obispo. Même son de cloche du côté de Mika qui note "une très bonne énergie". Florent Pagny tente quant à lui de se démarquer en parlant espagnol...

Drea Dury choisit d'intégrer l'équipe de Mika.

Édouard Édouard – Si tu m'aimes encore de Nino Ferrer

À 28 ans, Édouard Édouard connaît déjà le monde de la musique puisqu'il se présente comme auteur, compositeur et interprète. Et cette passion, il l'a depuis plusieurs années. C'est au lycée qu'il a commencé à chanter lorsque des camarades lui ont proposé d'intégrer leur groupe. Autodidacte, il assure n'avoir jamais pris de cours de chant, ni jamais travaillé sa voix. "Je ne sais pas quoi en faire", lance-t-il.

Édouard Édouard interprète Si tu m'aimes encore de Nino Ferrer dans le but de séduire au moins l'un des quatre coachs. Surprise par la prestation, Zazie est la première à se retourner et découvre que le talent chante... la main dans la poche. Florent Pagny, Mika et Pascal Obispo suivent alors. La chanteuse note "une nonchalance" qui lui paraît "vachement intéressante". Elle évoque également du "style". Florent Pagny trouve Édouard Édouard "original", Pascal Obispo est charmé par son blues et Mika décèle une certaine "insolence".

Édouard Édouard choisit d'intégrer l'équipe de Zazie.

Rebecca – Lucie de Pascal Obispo

Âgée de 19 ans, la jolie blonde aux cheveux bouclés fait des études dans le but de devenir agent immobilier mais rêve depuis des années de se lancer dans la musique. C'est à 13 ans qu'elle a commencé à chanter seule avec son piano dans sa chambre. Timide et réservée, elle a trouvé dans la chanson une manière de s'exprimer. Fan de Pascal Obispo, comme sa mère, Rebecca va tenter de l'impressionner...

... en interprétant Lucie. Et c'est un pari réussi pour la jeune femme ! Après quelques mots prononcés à son micro, elle a charmé Pascal Obispo, ému aux larmes, qui a été le premier à appuyer sur le buzzer. Le coach a été rapidement suivi de Florent Pagny. À la toute dernière note, Zazie et Mika s'empressent de buzzer à leur tour. Carton plein pour Rebecca ! Les coachs tentent tant bien que mal de faire venir la jeune femme dans leur équipe...

Rebecca choisit d'intégrer l'équipe de Pascal Obispo.

Kriill – Stayin' alive des Bee Gees

Kriill, formé par deux musiciens, est le premier duo de la saison. Les jeunes hommes (24 et 28 ans), deux personnalités bien différentes, ont eu l'idée de ne faire qu'un il y a environ deux ans, au conservatoire. Leur spécialité ? La MAO, de la musique assistée par ordinateur. En bref, ils utilisent leurs ordinateurs pour produire des sons. Ce soir, ils ne sont pas accompagnés par l'orchestre et produisent eux-mêmes la totalité de la mélodie.

Avec leurs propres instruments techniques, les deux jeunes hommes interprètent Stayin' Alive des Bee Gees... à leur manière. Entre montée dans les aigus et voix graves, Kriill a su faire craquer les coachs. En effet, Mika a buzzé le premier avant d'être suivi par Pascal Obispo. Zazie s'est quant à elle retournée à la toute dernière seconde du morceau. "Dynamique", "positif", "frais", "moderne"... Pascal Obispo ne manque pas d'adjectifs pour qualifier le duo. De son côté, Mika a hâte de voir les musiciens sur d'autres registres.

Kriill choisit d'intégrer l'équipe de Mika.

Aurélien – Natural blues de Moby

Originaire de Haute-Savoie, Aurélien a 23 ans et chante depuis tout petit. Jusqu'à 16 ans, il poussait de la voix chez lui, dans la douche ou devant le miroir. Mais un beau jour, il a pris son courage à deux mains et a décidé de vaincre sa timidité en chantant devant des amis lors d'une soirée. Aujourd'hui, Aurélien a monté un groupe de pop-folk "et ça marche plutôt bien" se félicite-t-il. En participant à The Voice, Aurélien espère réaliser son rêve, vivre de sa passion, mais aussi surmonter sa timidité.

Ce soir, il chante Natural blues de Moby. Et à peine a-t-il ouvert la bouche que les coachs se demandent si c'est un garçon ou une fille... Tandis que Mika, Florent Pagny et Pascal Obispo restent dans l'incompréhension, Zazie, quant à elle bluffée, appuie sur le buzzer. Mika finit par suivre. La chanteuse confie être touchée par l'interprétation d'Aurélien, qu'elle qualifie comme un mix entre le chant et les pleurs. Mika a quant à lui noté la belle prestation du talent.

Aurélien choisit d'intégrer l'équipe de Zazie.

Gulaan – Nodeï perofeta (chant traditionnel mélanésien)

Ce candidat, venu de Nouvelle-Calédonie, a fait 22 000 kilomètres pour participer à The Voice. "C'est un honneur pour moi", indique-t-il. Et pour la première fois depuis le début de la saison, les téléspectateurs découvrent son visage seulement une fois qu'un coach buzze. Son but ? "Amener un peu de spiritualité" sur le plateau de TF1. C'est pieds-nus qu'il se dirige alors vers la scène...

Le chanteur interprète un chant traditionnel mélanésien. Rapidement, Zazie appuie sur son buzzer. Quelques secondes plus tard, Mika suit, à l'instar de Florent Pagny puis Pascal Obispo. En bref, les quatre coachs sont séduits. Alors qu'ils tentent de l'attirer dans leur équipe, Gulaan avoue n'avoir jamais interprété autre chose que des chants traditionnels. Perdu, il propose que les coachs décident eux-mêmes quelle équipe il rejoindra.

Finalement, Gulaan choisit d'intégrer l'équipe de Zazie.

Renata – Tough Lover d'Etta James

Cette jeune femme de 24 ans chante depuis son plus jeune âge. Et si elle passe aujourd'hui les auditions à l'aveugle de The Voice, c'est grâce au soutien de ses proches. "Sans ma famille, je ne serais pas là", confie celle qui, de son côté, ne se sent pas à la hauteur face aux autres candidats du télé-crochet. Elle espère ne pas oublier les paroles et surtout voir au moins un coach se retourner.

Ce soir, Renata interprète Tough Lover d'Etta James. Et au bout de quelques notes à peine, Florent Pagny est déjà charmé. Une prestation pleine d'énergie qui a fait danser les coachs. Florent Pagny finit par se lever et buzzer à la place de Mika. Les coachs notent "plusieurs voix" surprenantes et surtout le contraste entre le physique et le son. "Franchement merci parce que ça nous a fait du bien et je suis vraiment content que tu sois là", lance Mika.

Renata choisit d'intégrer l'équipe de Florent Pagny.

Cécyle – What About Us de Pink

Cette jolie brune n'est pas totalement inconnue. Sa mère Patrizia a déjà participé à The Voice l'an dernier. Si les coachs ne se sont pas retournés pour la maman, la famille espère que Cécyle réussira à les séduire. C'est d'ailleurs en découvrant sa mère sur scène depuis la Family Room que la jeune femme a eu cette envie de tenter à son tour sa chance.

Ce soir, elle tente d'impressionner les coachs en chantant What About Us de Pink. Tandis qu'elle donne le meilleur d'elle-même, Cécyle a la surprise de voir Florent Pagny se retourner très rapidement, au bout d'à peine quelques notes. Il est d'ailleurs le seul à avoir buzzé. Une victoire pour la jeune chanteuse, qui fond en larmes, et sa mère. Cette dernière rejoint alors Cécyle sur scène face aux coachs.

Cécyle rejoint l'équipe de Florent Pagny.

Résumé des équipes

Florent Pagny : Cécyle, Renata.

Zazie : Édouard Édouard, Aurélien, Gulann.

Mika : Drea Dury, Kriill.

Pascal Obispo : Solia, Ecco, Rebecca.

Côté audiences, ce premier prime de The Voice 7 a réuni 6 380 000 téléspectateurs, soit 30,7% de part de marché. Un joli score qui permet à TF1 de se placer au top du classement devant France 3 qui diffusait Cassandre, M6 qui proposait Hawaii 5-0 et même France 2 avec Destination Eurovision 2018.