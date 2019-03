The Voice 8 : Jenifer bloquée et agacée, Tiphaine cartonne, les équipes bouclées

Samedi 30 mars 2019, les coachs Jenifer, Soprano, Mika et Julien Clerc ont terminé les auditions à l'aveugle de The Voice 8 sur TF1. Pour ce 8e prime time de la saison (déjà !), chaque coach a tenté une dernière fois d'attirer les plus belles voix dans son équipe.

Si vous avez manqué cette émission, la suite de cet article est faite pour vous !

Résumé du 30 mars 2019.

Pierre Danaë : Wicked Game – Chris Isaak

Pierre Danaë a 23 ans, il vit à Paris depuis un an. Il exerce le métier de chef de projet digital en agence médias. Il a grandi dans une famille de musiciens, sa maman est prof de musique et excelle à la flûte classique. Son père est guitariste professionnel, il a déjà joué pour Peter Gabriel, Ayo ou encore Laurent Voulzy ! Il a même eu une Victoire de la musique il y a quelques années. De son côté, Pierre chante et joue du piano. "Ce que je cherche avec The Voice, c'est l'expérience. Musicalement et humainement, ça peut m'apporter énormément", lâche-t-il avant de monter sur scène.

Face aux fauteuils retournés des coachs, Pierre s'avance avec sa guitare. Il démarre sa prestation et sa voix très singulière fait mouche. Jenifer, Mika et Julien Clerc se retournent simultanément après quelques secondes. Soprano est le dernier à se manifester en fin de prestation. "Tu chantes comme tu souris", commente Mika.

Pierre Danë intègre l'équipe de Julien Clerc.

Chloé : Un fado traditionnel portugais

Chloé a 20 ans, elle vient d'un petit village à côté de Montpellier et elle affirme que la musique la fait vibrer depuis toujours. Elle veut être chanteuse mais à dû rassurer sa mère qui avait quelques craintes à ce sujet. Elle a écouté sa mère dans un premier temps et a commencé à travailler dans un salon de coiffure. Même si un CDI lui a été proposé, Chloé n'a pas voulu d'une vie métro-boulot-dodo uniquement pour rassurer sa mère. "J'ai tout lâché pour faire de la musique", explique-t-elle. Elle est très touchée par le fait que personne dans son entourage ne la soutienne réellement... Elle en a même les larmes aux yeux.

Face aux coachs, Chloé débute son fado avec douceur. Sa voix aiguë et maîtrisée est accompagnée par une simple mélodie à la guitare. Jenifer trouve la voix de la jeune femme sublime. "C'est super beau", commente Julien Clerc. En fin de prestation, Soprano et Mika se retournent... Soprano tente de bloquer Mika mais s'y prend une nouvelle fois trop tard.

Chloé intègre l'équipe de Soprano.

Thomas : Iron Sky – Paolo Nutini

Thomas a 21 ans, il est italo-français et ne croit pas beaucoup en lui, pourtant ses proches sont convaincus par son talent ! Ils l'ont même poussé à oser chanter devant un public. Son père trouve qu'il a une voix impressionnante qui donne des frissons, c'est lui qui a insisté pour qu'il se lance dans la compétition The Voice. Un bon moyen pour connaître son niveau !

Face aux coachs, le jeune homme ne se démonte pas et entame sa reprise avec talent. Sa voix de gorge singulière désarçonne et séduit. Jenifer se manifeste. Si elle pense avoir recruté un nouveau talent, elle se trompe, rien n'est joué ! En effet, Mika se retourne à la toute dernière seconde. "Oh non !", lance-t-elle déçue. "J'ai adoré ton grain de voix", lâche-t-elle ensuite à Thomas. Mika se met à parler en italien pour convaincre le jeune homme... et ça semble fonctionner !

Thomas intègre l'équipe de Mika.

Tiphaine : Hometown Glory – Adele

Tiphaine a 17 ans, elle est lycéenne dans le Nord de la France et s'apprête à passer le bac cette année. Elle assure avoir toujours eu envie de faire l'émission pour tenter de faire carrière comme Louane, Slimane, Amir, Claudio Capéo ou Kendji Girac. "C'est un rêve éveillé pour moi d'être ici", lance-t-elle. Dernièrement, elle a fait une trentaine de concours de chant en l'espace de deux ou trois ans. Sa maman est super fière d'elle et de sa voix que l'on "n'entend pas partout".

Face aux coachs, Tiphaine démarre sa reprise sur les chapeaux de roues. Mika trouve ça "pas mal", Jenifer "très beau", Soprano est convaincu... Il se retourne en premier en prenant soin de bloquer Jenifer, qui allait buzzer. Julien Clerc est séduit par la voix puissante et timbrée de Tiphaine et se retourne à son tour. Mika termine la marche à la dernière seconde et rejoint la bataille. Jenifer est agacée ! Soprano défend son choix et Julien Clerc est sûre que la chanteuse choisira Mika.

Tiphaine intègre l'équipe de Soprano.

Ina Ich : Ain't Nonody – Chaka Kahn

Ina a 44 ans, elle est accordeuse de piano depuis l'âge de 19 ans. Elle a énormément d'amour pour cet instrument. Elle aime se voir comme un médecin pour pianos, elle est en quête de justesse. Elle trouve une forme de jouissance et aussi de méditation dans son métier. À côté du piano, notre mère de famille fait du rock ! "Les codes, j'aime bien les casser. (...) Je suis méga contente d'être là", lâche-t-elle avec fierté avant de monter sur scène.

Face aux coachs, au son d'une guitare, la candidate démarre sa prestation. Tout de suite, il y a de la voix, de l'énergie, une maîtrise... La voix rauque d'Ina séduit Jenifer. Elle est la seule coach à se retourner. Soprano est surpris en découvrant le physique de la chanteuse. "T'es obligée de venir chez moi", commente Jenifer avec le sourire.

Ina Ich intègre automatiquement l'équipe de Jenifer.

Ursula : Gravity – Sara Bareilles

La jeune chanteuse de 21 ans et établie à Paris reconnaît d'entrée de jeu qu'elle se cherche artistiquement... Elle aime la soul, le classique, le jazz, la folk, le r'n'b, le rap... Elle espère trouver sa voie avec sa participation au concours de TF1. Ce soir, en reprenant Sara Bareilles, elle espère toucher les coachs. "J'ai vraiment envie que Mika se retourne", lance-t-elle avant sa prestation. Elle est sûre qu'il est le coach qui pourra l'aider à trouver sa voie.

Face aux coachs, Ursula livre une prestation parfaite, à l'américaine, ce qui n'échappe pas à Mika. Tous les coachs sont embarqués mais ne se retournent pas... Soprano trouve la proposition très belle, Jenifer hésite, Mika se retourne à la toute dernière seconde. Il ne peut pas la laisser partir ! "Tu le fais tellement bien que je ne peux pas te laisser passer. T'as présenté de quelque chose de très fort et de très particulier", lâche-t-il.

Ursula intègre automatiquement l'équipe de Mika.

Anto : The Final Countdown – Europe

Anto a 28 ans, il vit à Paris et il est originaire de l'île de la Réunion. Ce professeur d'anglais de métier a déjà participé à la saison 3 de The Voice sans convaincre les coachs. Cette "claque" lui a permis, dit-il, de savoir quel artiste il voulait être. Avant qu'il ne monte sur scène, Nikos lui permet de découvrir un message vidéo de sa famille restée à la Réunion. "Ils sont trop chou", commente-t-il en pleurant. Il veut prouver aux siens qu'ils ont eu raison de le soutenir.

Face aux coachs, Anto se dévoile très concentré les premières secondes. Jenifer reconnaît très vite la chanson et admet qu'elle adorait cette chanson petite, elle avait le CD. Mika croit percevoir que Julien Clerc est séduit... et il a raison ! Julien Clerc se retourne à la toute fin de la chanson. "Je suis ravi parce que je trouve que vous avez fait quelque chose de très créatif", commente le coach.

Anto intègre automatiquement l'équipe de Julien Clerc.

Alex : Yeux disent – Lomepal

Alex a 18 ans et vient du Sud de la France. Il est étudiant en BTS immobilier. Après une grosse déception amoureuse il y a quelques mois, il s'est mis à l'écriture de chansons et il a eu un petit succès sur le web. Ce soir, il veut convaincre au moins un coach en reprenant le tube Yeux disent de Lomepal. Il espère, plus tard, pouvoir faire de la musique plutôt que de vendre des appartements...

Face aux coachs, Alex démarre sa prestation et dévoile une voix fragile, joliment voilée. Soprano et Jenifer aiment cette voix, Mika assure que ça "manque de muscle". Cependant, en fin de prestation, Alex propose quelques envolées maîtrisées et Mika est surpris. Soprano est finalement le seul à se retourner.

Alex intègre automatiquement l'équipe de Soprano.

Résumé des équipes

Julien Clerc : Laureen, Shaun, Virginie (Lisa Angell), Ava Baya, Antso, Gilles San Juan, Camille Hardoin, Léonard, Clémentine, Lily Jung, Claire, Alex Adam, Valérie Daure, Théophile Renier, Loris, Pierre Danaë, Anto

Jenifer : Poupie, Ismail, Sidoine, Arezki, Ilycia, Haze, Léona Winter, Anton, Marouen, Tania, Anne-Sophie, David Té, Angie Rovva, Petru, Ina Ich

Mika : Gjon's Tears, Gage, Agathe, Louna, Clem Chouteau, Albi, High Levels, Hannah Featherstone, Whitney, Coco, Camille, Estelle, London Loko, Laure, Max Livio, Thomas, Ursula

Soprano : Clément, Mayeul, Vay, Maxime, Pearl, Geoffrey, Adrian Byron Burns, Godi, Valentin, Virginie, Scam Talk, Adrien, Clacky, Fanswa, Chloé, Tiphaine, Alex