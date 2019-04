The Voice 8 : Poupie en duo avec Aya Nakamura ? Sa condition drôle et cash...

Ce samedi 13 avril 2019, c'est au tour des Talents de Mika d'affronter l'épreuve imparable des K.O dans The Voice 8 sur TF1.

En attendant de découvrir qui sont les six chanteurs (sur dix-huit !) que le coach buzzera afin de les garder dans son équipe, Purepeople.com vous propose de découvrir l'interview "J'me voyais déjà" de deux artistes de la team Jenifer : Sidoine et Poupie.

La jeune femme au fort tempérament et l'ancien élève de la Star Academy de NRJ12 ont accepté, à notre demande, d'imaginer leur vie après une possible victoire dans The Voice 8. Que feront-ils avec leur argent ? Avec quels artistes ils aimeraient collaborer ? Accepteront-ils un duo avec Aya Nakamura ? Qui fera leur première partie à Bercy ? Avec quelle celebrity crush tenteront-ils d'entrer en contact ? Autant de questions auxquelles Sidoine et Poupie, très inspirés, ont tenté d'apporter des réponses.

Une interview à retrouver dès à présent dans notre player !