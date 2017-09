The Voice – Florent Pagny sur le départ après la 7e saison ? "Ce serait bien..."

Samedi 16 septembre 2017, Florent Pagny était l'un des invités de Laurent Ruquier dans On n'est pas couché (France 2). A l'issue de son interview face à Christine Angot et Yann Moix, le chanteur de 55 ans a accepté d'évoquer son rôle de coach dans The Voice (TF1)... et son possible départ après la septième saison.

En effet, alors que l'animateur de 54 ans lui rappelait qu'il avait déjà émis l'idée de céder son fauteuil de coach après son "septennat", Florent Pagny a réagi : "Oui je me suis dit qu'il fallait, à un moment, peut-être mettre une limite. Mais en même temps, moi j'ai fait un album qui s'appelait 'Tout et son contraire', donc je suis capable de changer d'avis ! Ce serait bien quand même que ça s'arrête, mais tant que je m'amuse..."

Puis, lorsque Laurent Ruquier a évoqué l'arrivée imminente de son ami Pascal Obispo à ses côtés - en remplacement de M. Pokora - en tant que coach, le chanteur a commenté avec humour : "Il était temps quand même ! Lui, il avait été sollicité dès la première année mais il avait pas été aussi malin que moi. Il l'a pas fait, moi oui ! Et j'y suis resté !"

Une séquence à retrouver dès à présent dans notre player vidéo !