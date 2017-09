The Voice Kids 4 : Betyssam envoûtante, Angelina bluffante pour la demi-finale !

Samedi 23 septembre, TF1 diffusait un nouvel épisode de The Voice Kids 4. Au cours de cette demi-finale, présentée par Nikos Aliagas et Karine Ferri, les Talents des trois coachs Jenifer, M. Pokora et Patrick Fiori ont tout donné. Et afin d'espérer décrocher leur place pour la finale, les jeunes chanteurs ont eu la chance de recevoir de précieux conseils de Soprano, invité pour l'occasion.

Team Patrick Fiori

Dylan – Éblouie par la nuit de Zaz

Le jeune chanteur a choisi d'interpréter ce titre en référence à Carla, Talent de la toute première saison de The Voice Kids, qui avait fait ce choix. Avec justesse et émotion, Dylan a su conquérir le public, mais aussi les trois coachs, et plus particulièrement le sien, Patrick Fiori, qui a noté une niveau "très élevé". De son côté, M. Pokora a avoué être impressionné par la prestation du jeune prodige de 12 ans. Enfin, Jenifer assure avoir été très émue tout au long de l'interprétation de Dylan.

Cassidy – Tu n'es plus là d'Amel Bent

Pendant son interprétation, Cassidy a semblé très émue et emportée par les paroles aussi belles que tristes du morceau. Ce qui n'a d'ailleurs pas échappé à son coach Patrick Fiori, qui a indiqué que la jeune fille était "habitée". Jenifer a par la suite noté les petites difficultés de Cassidy face au trac. "Ça arrive, on a les cordes vocales qui se resserrent et on est un peu desséché. Mais tu ne t'es pas laissée démonter", lance-t-elle. Enfin, M. Pokora l'a félicitée parce qu'elle "chante extraordinairement bien".

Kelvin – Envole-moi de Jean-Jacques Goldman

Du haut de ses 15 ans, Kelvin a choisi un titre difficile à interpréter. Mais il a sans surprise conquis les coachs par sa prestation en français, une première pour lui dans The Voice Kids. "Ce qui est génial, c'est que tout est possible avec toi", a lancé Patrick Fiori. Jenifer et M. Pokora n'ont pas non plus été avares en compliments.

Angelina – J'envoie valser de Zazie

La cadette de la compétition, âgée de seulement 9 ans, s'est lancée un véritable défi en s'illustrant dans un registre d'émotion. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le défi est relevé ! En effet, Patrick Fiori a laissé couler quelques larmes. Et il n'est pas le seul : Jenifer et M. Pokora ont également eu les yeux humides durant cette belle prestation. "On était tous complètement envoûtés par ta voix, ton innocence, ta pureté...", a confié Jenifer.

M. Pokora a expliqué vouloir garder Angelina et Cassidy, Jenifer a évoqué les noms de Dylan et Cassidy. Mais c'est Patrick Fiori qui a eu le dernier mot, et le coach a décidé d'offrir les tickets pour la finale à Cassidy et Angelina.

Team Jenifer

Amandine – Time after time de Cyndi Lauper

Une prestation qui n'a pas manqué d'émouvoir Jenifer, qui a noté une belle pudeur et une jolie voix. Même son de cloche du côté de M. Pokora, qui a indiqué avoir été bluffé par la maturité de la jeune chanteuse. Enfin, Patrick Fiori a sans surprise été lui aussi sous le charme d'Amandine.

Thibault – On dirait d'Amir

Le jeune prodige a fait le choix d'interpréter le titre d'Amir, ancien Talent de Jenifer dans The Voice 3, accompagné de son piano. Une belle surprise pour le public ainsi que pour les coachs. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Thibault a fait le show ! Jenifer, M. Pokora, Patrick Fiori et même Nikos Aliagas sont tous d'accord pour dire que la prestation du jeune chanteur était à la hauteur de la finale.

Leeloo – Mon ange de Nolwenn Leroy

Après avoir interprété des morceaux en anglais tout au long de son parcours dans The Voice Kids, Leeloo a pris l'initiative de chanter en français lors de cette demi-finale. Après cette belle prestation, les trois coachs se sont levés pour applaudir la jeune chanteuse. Jenifer a estimé que Leeloo avait "très très bien" interprété le morceau de Nolwenn Leroy. Quant à Patrick Fiori, il a noté d'énormes progrès.

Anagram – La Mauvaise Réputation de Georges Brassens

Aurélien et Alfred, qui composent le duo Anagram, ont surpris Jenifer en choisissant de revisiter le titre de Georges Brassens. La coach note alors leur "intelligence", leur "pertinence" et même leur impertinence. Patrick Fiori et M. Pokora ont également été conquis.

Patrick Fiori et M. Pokora ont précisé qu'ils seraient allés vers Amandine et Anagram s'ils avaient eu la possibilité de choisir. Mais Jenifer ne semble pas du même avis : la coach a choisi de poursuivre l'aventure avec Amandine et Leeloo ! Des voix qui pourront "d'autant plus surprendre sur une finale", comme elle l'a précisé.

Team M. Pokora

Ilyana – No One d'Alicia Keys

La jeune chanteuse de 11 ans s'attaque à un morceau compliqué. Et M. Pokora a été charmé par son Talent, notant "beaucoup de générosité". Si Patrick Fiori regrette le manque de chorégraphie, Jenifer a quant à elle confié avoir été agréablement surprise par les quelques pas d'Ilyana sur scène.

Betyssam – Le Café des délices de Patrick Bruel

Un choix de chanson qui tient à coeur à Betyssam. En effet, la jeune chanteuse française d'origine marocaine souhaite rendre hommage à ses origines, et rendre sa mère fière. En chantant en arabe et en français, celle qui avait fait sensation avec son gobelet lors des auditions à l'aveugle a une nouvelle fois fait l'unanimité. "Ce qu'elle vient de faire, c'est incroyable. (...) C'est une très très très grande chanteuse", lance alors M. Pokora, complètement sous le charme. Jenfier et Patrick Fiori ont avoué être touchés par les larmes de la mère de Betyssam, dans le public.

Antoine – Just the Way You Are de Bruno Mars

Antoine, 15 ans, s'est lancé un véritable défi en choisissant d'interpréter ce morceau de Bruno Mars. Finalement, M. Pokora a été séduit par la prestation de son Talent. En revanche, Jenifer a regretté le choix du répertoire, elle aurait préféré un titre plus rock. Un avis partagé par Patrick Fiori. Mais les deux coachs restent sous le charme d'Antoine.

Lilou – Je m'en vais de Vianney

L'adolescente de 15 ans a l'habitude d'écrire, et elle est plus attirée par les chansons qui racontent des histoires. D'où son choix d'interpréter Je m'en vais de Vianney. "C'était intelligent et bien construit", a estimé M. Pokora. Patrick Fiori et Jenifer ont eux aussi apprécié la prestation de Lilou.

Avant que M. Pokora ne fasse son choix, Soprano a pris le micro. Le rappeur a rapidement été rejoint par Marina Kaye. Le duo a interprété Mon Everest, titre du nouvel album de Soprano, L'Everest.

Patrick Fiori aurait choisi Antoine et Betyssam, Jenifer s'est dite plus sensible aux voix de Lilou et Ilyana. M. Pokora a finalement décidé d'emmener Betyssam et Antoine en finale la semaine prochaine.

Résumé des équipes

Jenifer : Leeloo, Amandine.

M. Pokora : Betyssam, Antoine.

Patrick Fiori : Angelina, Cassidy.