The Voice Kids 4 : Thibault impressionne, Bettysam et Angelina en demi-finale

Samedi 16 septembre, The Voice Kids 4 revenait sur TF1 avec un nouveau numéro du télé-crochet. Durant ce nouvel épisode présenté par Nikos Aliagas et Karine Ferri, les trois coachs Jenifer, Patrick Fiori et M. Pokora ont permis à leurs Talents de s'affronter lors des battles !

Team M. Pokora

Bettysam, Tiny et Sahna

M. Pokora a décidé de les opposer au son de This One's for You de David Guetta et Zara Larsson. Un défi car il s'agit d'une chanson "hymne" qui a été beaucoup entendue durant l'Euro de football. Il faut qu'elles apprennent à proposer un vrai trio cohérent tout en envoyant du bois individuellement. M. Pokora leur conseille de toujours sourire pendant qu'elles chantent ce titre.

Sur scène, les filles ne déçoivent pas du tout. Pas de fausses notes à l'horizon, la mélodie est maîtrisée, l'énergie est bonne. Le trio reçoit une standing ovation.

Jenifer garderait Sahna, Patrick Fiori irait avec Tiny. M. Pokora choisit de garder Bettysam.

Lilou, Marilou et Valentin

Le coach a choisi le titre Je ne sais pas de Joyce Jonathan pour ce nouveau trio. Il conseille à Lilou de faire attention au rythme de la chanson, à Valentin de faire moins de vibes tant qu'il ne les maîtrise pas à 100% et à Marilou de faire attention à son interprétation.

Sur scène, le trio fonctionne à merveille. Les filles offrent une interprétation malicieuse tandis que Valentin livre de très jolies notes. Les filles semblent tout de même prendre l'ascendant, au final, sur le garçon.

Jenifer et Patrick Fiori garderaient Lilou, M. Pokora sélectionne Lilou pour la suite.

Ilyana, Christina et Morgane

M. Pokora a décidé de proposer le titre Cheap Thrills de Sia et Sean Paul pour cette battle. Lors des répétitions, il demande à Ilyana de faire attention à son articulation et à Christina de faire de son mieux pour mettre de côté sa timidité.

Une fois devant les coachs, Ilyana, Christina et Morgane offrent une prestation pleine de complicité.

Patrick Fiori a préféré Ilyana, Jenifer choisirait Christina. M. Pokora garde Ilyana.

Antoine, Loïc et Axel

M. Pokora a choisi le titre Comme des enfants de Coeur de pirate. Lors du coaching, il demande à Axel de prendre confiance en lui, à Loïc de faire attention à ses décrochés car sa voix déraille parfois et à Antoine de faire attention à sa justesse lorsqu'il passe en voix de tête.

Sur scène, les garçons livrent une jolie prestation malgré quelques petites faussetés assez charmantes. M. Pokora ne semble pas chagriné par ces petits couacs.

Jenifer et Patrick Fiori choisiraient Antoine, M. Pokora garde Antoine.

Team Jenifer

Yann, Dylan et Aurélien & Alfred (Anagram)

Jenifer a décidé de les opposer au son d'American Boy d'Estelle et Kanye West. Elle fait tout pour les aider à être à l'aise sur scène afin qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes et ne rien regretter. Jenifer conseille à Anagram d'être plus dans le flow, le chant, que dans le rap pur et dur. La coach est très satisfaite de son équipe pour le moment !

Sur scène, les garçons livrent une prestation léchée. Malgré quelques petites hésitations en fin de performance, le niveau est top.

Patrick Fiori et M. Pokora ont préféré Yann, Jenifer choisit de garder Anagram.

Lyn, Célia et Leeloo

La coach a choisi le titre One Last Time d'Ariana Grande pour cette battle. Les jeunes filles sont ravies, elles adorent cette chanson ! Jenifer ne cache pas qu'elle ne sait pas trop comment elle va faire pour les départager tant les fillettes ont de belles voix. Elle choisira probablement "la plus surprenante" !

Sur scène, telle Ariana Grande, Lyn, Célia et Leeloo font le show pour le plus grand bonheur de leur coach. Pas de fausse note à l'horizon, Jenifer est satisfaite. "Je suis très contente", commente-t-elle à l'issue du show.

M. Pokora et Patrick Fiori ont préféré Lyn, Jenifer choisit de poursuivre avec Leeloo.

Nawel, Océane et Amandine

Jenifer a sélectionné le titre L'Encre de tes yeux de Francis Cabrel. Les trois jeunes filles sont emballées par cette proposition. Pour faire une blague à Jenifer, elles arrivent en répétitions avec une proposition artistique... un rap assez approximatif ! La coach est amusée mais enchaîne vite avec un vrai coaching. Elle l'annonce, elle choisira celle qui l'aura le plus émue au terme de la prestation.

Face au public, le pari est gagné. Les voix des jeunes filles font sensation et l'émotion est au rendez-vous. C'est une standing ovation !

M. Pokora et Patrick Fiori resteraient avec Océane. Jenifer garde Amandine.

Pauline, Thibault et Clarisse

Jenifer les opposera au son de Nos secrets de Louane, un titre très pop. Lors du coaching, Clarisse est très impressionnée de se retrouver face à celle qui est son idole depuis toute petite. Malgré leur timidité, les jeunes talents font des propositions d'harmonies à Jenifer qui est comblée par cette initiative.

Sur scène, Pauline, Thibault et Clarisse offrent une version presque revisitée de la chanson de Louane, et c'est très réussi. Jenifer va avoir bien du mal à les départager... Thibault propose des harmonies qui plaisent énormément aux coachs. Sans compter sur son énergie débordante...

Patrick Fiori poursuivrait le concours avec Thibault, M. Pokora garderait Clarisse. Jenifer sauve Thibault.

Team Patrick Fiori

Swing, Monica et Cassidy

C'est au son de Destin de Céline Dion que Patrick Fiori a décidé d'opposer ses Talents. Il a choisi de former ce trio en particulier car ces trois jeunes filles ont brillé par leur puissance vocale durant les auditions... Elles ont toutes les trois réussi à séduire tous les coachs. Lors des répétitions, Monica est très précise (peut-être trop ?), Cassidy est trop introvertie et Swing est imprévisible.

Sur scène, les fillettes se donnent à 100% et les coachs sont très impressionnés. M. Pokora ne cesse d'être surpris par les notes qu'elles atteignent ! Une prestation mémorable.

M. Pokora et Jenifer garderaient Monica, Patrick Fiori choisit de garder Cassidy.

Lou, Cyril et Dylan

Patrick Fiori a choisi le titre Donne-moi le temps de Jenifer pour ce trio. Il veut installer de l'émotion sur le plateau et fait confiance à ses Talents pour ça. Cyril a la surprise de voir M. Pokora – dont il est fan – débarquer durant son coaching, il est très content... mais du coup très stressé !

Sur scène, l'émotion est au rendez-vous... notamment pour Jenifer que l'on voit très touchée par cette reprise. Très vite, les larmes montent chez la coach qui lance un "coquin !" complice à Patrick Fiori pour sa cachotterie. Les trois Talents ont réussi leur coup !

Jenifer et M. Pokora garderaient Dylan, Patrick Fiori garde Dylan.

Eléa, Lara et Angelina

Le coach a choisi le titre Lost on You de LP. Angelina, venue aux répétitions avec ses peluches préférées, prend très vite ses marques... En revanche Eléa n'a pas l'air très à l'aise et Patrick Fiori espère qu'elle saura sourire durant sa battle. C'est très important ! Lara doit, quant à elle, mettre plus d'énergie dans sa proposition.

Sur scène, les fillettes font le show et le public bat la mesure pour les soutenir. Patrick Fiori semble très satisfait, notamment par l'énergie dégagée.

M. Pokora et Jenifer garderaient Angelina, Patrick Fiori poursuit avec Angelina.

Maria, Théo et Kelvin

Patrick Fiori a sélectionné le titre Say Say Say de Paul McCartney, un choix qui de prime abord ne convainc pas du tout nos trois jeunes. Durant le coaching, Maria, Théo et Kelvin ont beaucoup de mal à retenir les paroles et à se lâcher tant ils ne maîtrisent pas le rythme, le flow et la mélodie. Le coach sait qu'il leur a imposé un gros challenge mais il sait aussi que ça peut marcher.

Sur scène, le trio ne déçoit pas. Loin de là. La justesse, l'énergie et les voix sont au rendez-vous. Patrick Fiori est le premier fan de ses protégés !

Jenifer garderait Théo, M. Pokora irait avec Kelvin. Patrick Fiori sélectionne Kelvin.

Résumé des équipes

Jenifer : Leeloo, Amandine, Anagram, Thibault.

M. Pokora : Marilou, Betyssam, Antoine, Ilyana.

Patrick Fiori : Angelina, Dylan, Cassidy, Kelvin.