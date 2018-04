Théo Fernandez : La star des Tuche et de Gaston Lagaffe est en couple !

Encore dans les salles avec Les Tuche 3, Théo Fernandez est aussi – et surtout – tout en haut de l'affiche avec Gaston Lagaffe, qui sort ce mercredi 4 avril. Un premier rôle pour ce jeune comédien aujourd'hui âgé de 19 ans dont vous aviez découverte la bouille dans le premier opus des Tuche, en 2011, dans la peau du jeune Coin-Coin, le benjamin de la délirante famille emmenée par Jean-Paul Rouve et Isabelle Nanty.

On le retrouve aujourd'hui dans la peau du plus célèbre des flemmards-inventeurs, le casse-cou Gaston Lagaffe. L'occasion de faire plus ample connaissance et de voir qui se cache derrière ce sourire joueur et cette allure dégingandée. Dans un portrait réalisé par Gala, on apprend qu'il vit toujours avec sa maman, qu'il a suivie à Paris après la séparation de ses parents lorsqu'il avait 5 ans. Elle a pris le premier étage, tandis que lui a investi au rez-de-chaussée, avec une certaine indépendance puisque le garçon a sa propre cuisine. "Ma mère m'aide à garder les pieds sur terre. On n'a même pas besoin de se parler pour se comprendre", assure-t-il à Gala.

Son autre pilier est aussi une femme, sa petite amie. Cela fait trois mois que l'idylle dure, et Théo a l'air fou amoureux. "Elle s'en moque que je fasse du cinéma, elle est là pour moi, pas pour les personnages que j'ai pu jouer", avoue-t-il, concédant qu'elle lui "est d'une aide précieuse" et qu'il "fait beaucoup de choses grâce à elle".