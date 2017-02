Thierry Henry : Recruté pour jouer le chauffeur de Sharleen Spiteri (Texas) !

Texas sera de retour avec un nouvel album le 21 avril prochain. En attendant la sortie de Jump on Board, le groupe écossais emmené par la chanteuse Sharleen Spiteri propose une mise en bouche avec le single Let's Work It out. Le clip du morceau pop, fidèle à l'univers Texas, a été dévoilé ce 9 février avec un guest inattendu : Thierry Henry.

L'ancien international français de 39 ans y joue le chauffeur de Sharleen Spiteri. Au volant d'une jolie voiture de sport, Thierry Henry roule dans la nuit avant de finalement partager un joli moment de complicité avec la chanteuse qu'il connaît très bien.

Peut-être l'ignoreriez-vous mais l'ex-Bleu et la leader du groupe Texas sont de très bons amis depuis de longues années, plus de quinze ans. Titi lui avait même dédié un but en 2002 lorsqu'il jouait sous les couleurs de Manchester City et que la chanteuse venait d'accoucher de sa fille Misty. Ils sont également voisins, habitent à quelques pas l'un de l'autre à Londres.

Après avoir achevé sa carrière à New York en 2014, Thierry Henry est revenu en Angleterre pour endosser le rôle de consultant sur la chaîne SkySports. Engagé pour six ans, il percevrait 5 millions d'euros par an. Alors qu'il a obtenu son diplôme d'entraîneur en 2016, l'ancien attaquant espérait pouvoir coacher les jeunes joueurs d'Arsenal, un rôle que lui a refusé Arsène Wenger. Thierry Henry s'est alors tourné vers la Belgique, devenant bénévolement le deuxième adjoint de Roberto Martínez, le sélectionneur de l'équipe nationale belge.

Mais l'Angleterre conserve une place toute particulière dans son coeur, la preuve avec son apparition inattendue dans le clip de Texas.