Thomas et Romain (L'amour est dans le pré 2018) toujours en couple ? Révélation

Thomas a fait son choix dans l'épisode de L'amour est dans le pré 2018 (M6) du 8 octobre. L'ostréiculteur de 30 ans a préféré poursuivre l'aventure avec Romain plutôt que Garrett. Le bilan n'ayant pas encore été diffusé, on ne savait pas si l'agriculteur et son prétendant étaient encore en couple. Mais Garrett a mis fin au suspense lors d'une interview pour nos confrères de Public.

"Ils sont toujours ensemble avec Romain, et ça a l'air de marcher pour eux. Mais je ne veux pas le revoir, car Romain est, je crois, un peu jaloux, et je ne veux pas m'immiscer dans leur couple. Je leur souhaite en tout cas le meilleur", a confié ce gérant de bar à huîtres.

Garrett a également précisé que le choix de Thomas n'avait pas été une surprise pour lui : "En découvrant Thomas, j'ai compris qu'il voulait quelqu'un de cadré, de structuré. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas sérieux, mais Thomas et moi, on se ressemble beaucoup, et je crois qu'il voulait quelqu'un de différent." Après quoi, il a regretté le montage de l'émission.

L'intégralité de l'interview de Garrett est à retrouver dans le magazine Public du 19 octobre 2018.