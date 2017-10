Thomas Meunier (PSG): Sa compagne est enceinte, il l'annonce avec humour

C'est ce qu'on appelle une annonce en grande pompe. Jeudi 26 octobre, Thomas Meunier (défenseur du PSG) a partagé une bonne nouvelle sur son compte Twitter. Sa compagne, Deborah Panzokou est enceinte de leur deuxième enfant. Pour frapper un coup, il a posté une photo de famille, prise sur la pelouse du Parc des Princes. À côté du défenseur belge de 26 ans et de sa chérie en robe blanche – sur laquelle on distingue un léger baby bump – pose assis sur un ballon leur fils Landrys et, à côté du petit, on aperçoit un maillot du Paris Saint-Germain floqué d'un éloquent "N°2 Baby". Derrière eux, est inscrit sur l'écran "encore un but de marqué".

En légende, le joueur de foot – considéré comme l'un des plus cool et fun du championnat de France – ironise sur la tenue de sa femme. "Je savais pas que je sortais avec un Kinder", se moque-t-il affectueusement.