Thomas Sotto écarté de la matinale d'Europe 1 : "Je l'ai appris par la presse"

En 2013, Thomas Sotto décrochait la matinale d'Europe 1 et remplaçait ainsi Bruce Toussaint. Quatre ans plus tard, l'animateur va être à son tour remplacé. En effet, la station de radio a débauché Patrick Cohen de France Inter.

Dans les colonnes du Parisien, Thomas Sotto s'est exprimé sur son départ inattendu. "J'ai appris que j'allais être remplacé à la matinale par la presse, a lancé le journaliste. Cela m'étonne car j'ai toujours eu de bons rapports avec mes directions, dont celle d'Europe 1."

Je n'ai toujours pas été contacté par mes patrons

Et de poursuivre : "Or, malgré mes multiples sollicitations, je n'ai toujours pas été contacté par mes patrons. Seul un coup de fil élégant et cordial de Patrick Cohen m'a permis, enfin, d'avoir des informations sur mon avenir."

Enfin, à la question de savoir ce qu'il comptait faire désormais, Thomas Sotto a répondu : "L'affaire est entre les mains du groupe Lagardère. J'attends qu'il clarifie les choses. J'ai l'impression d'être sur le départ, mais cela ne m'a pas été signifié."

Toutefois, l'animateur a déjà quelques pistes concernant son avenir professionnel. "J'ai des touches en télé", a-t-il indiqué. Après quatre ans aux commandes de la matinale d'Europe 1, Thomas Sotto pourrait bien revenir sur le petit écran. Pour rappel, en 2011, il avait succédé à Guy Lagache à la présentation de Capital sur M6.