Thylane Blondeau : Sublime héroïne au cent visages dans son 1er court métrage

Du haut de ses 16 ans, Thylane Blondeau est déjà bien plus qu'un mannequin qui monte. Visage de L'Oréal Paris, égérie de Mon premier parfum de Lolita Lempika, la fille de Véronika Loubry et de l'ancien footballeur Patrick Blondeau (qui ont aussi un petit Ayrton, 10 ans) est actuellement en couverture du prestigieux September issue (numéro de septembre, le plus important de l'année mode) de L'Officiel. Pour couronner le tout, la jeune fille, représentée par la prestigieuse agence IMG Models, est l'héroïne d'un court métrage réalisé en son honneur et publié sur YouTube, dans lequel elle dévoile quelques-unes de ses facettes.

Tout simplement intitulée Thylane, ce film de 3 minutes et 30 secondes est écrit et réalisé par NP Novak. Tourné en 35 mm, format fétiche des cinéastes, ce court métrage met en scène le jeune mannequin à travers le Sud de la France. Thylane Blondeau apparaît d'abord vêtue d'un tutu et d'un sweat Puma – elle répète dans un studio de danse – avant de se muer en Bardot des temps modernes à bord d'une voiture de collection rouge passion sur la French Riviera. Entourée de lavande en pleine nature provençale, dans une sublime robe rouge à motifs, comme sur le cours Julien à Marseille, la jeune fille se montre tour à tour en skateuse, belle des champs, femme (déjà) fatale ou punkette déboulant dans la rue, comme dans la vie, à vive allure. Outre Puma, Thylane porte les marques Ba&sh et Le Temps des Cerises ainsi que Messika Joaillerie.

Ce petit bijou de film, qui vous donnera un bon aperçu du parfait accent anglais de son héroïne qui s'interroge en voix off sur cet instant charnière entre l'adolescence et l'âge adulte, a été produit par Remake Prod et The Makers Production, cette dernière maison de production, spécialisée dans l'art, le luxe et la mode, a été cofondée par Gérard Kadoche, un ami proche de Véronika Loubry. L'ancienne animatrice a d'ailleurs suivi le projet de très près, participant à la production et signant les superbes photos du making of montrant, par exemple, sa fille concentrée devant les rushs des images tout juste mises en boîte.

Thylane à découvrir en intégralité dans notre player ci-dessus.