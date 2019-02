Tiffany (Mariés au premier regard) : Doublement tatouée, un hommage à sa fille

Le 14 juillet 2018, Tiffany et Justin, deux ex-candidats de l'émission Mariés au premier regard (M6) ont accueilli leur premier enfant, une petite fille qu'ils ont prénommée Romy. Sept mois plus tard, la pétillante brune a choisi de rendre hommage à sa fille en se faisant faire deux tatouages.

Mardi 26 février, la jeune femme qui avait d'abord épousé Thomas dans l'émission a publié en Story Instagram les coulisses de cet événement mais surtout le résultat. Comme on peut le voir, elle s'est fait inscrire le prénom de sa fille sur son poignet en italique et a fait faire au-dessus de son coude, une autre inscription correspondant au jour, mois, année de naissance et heure de naissance de son enfant.