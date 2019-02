Tiffany (Mariés au premier regard) menacée : "J'essaie de protéger ma fille"

Tiffany vit un véritable conte de fées depuis un peu plus de deux ans. Grâce à Mariés au premier regard, l'auxiliaire de puériculture a trouvé l'amour dans les bras de Justin, un professeur de sport. Très vite, les tourtereaux ont emménagé ensemble et se sont fiancés. Leur mariage a été célébré en mai dernier, alors que l'ancienne candidate de M6 était enceinte de leur petite fille, Romy. Une merveille née le 14 juillet 2018 pour leur plus grand bonheur.

Seule ombre au tableau : certains commentaires désobligeants. Si elle reçoit de nombreux messages positifs, certains s'amusent à critiquer ses moindres décisions. Comme le fait qu'elle ait souhaité arrêter l'allaitement après cinq mois. Et au départ, l'épouse de Justin a eu du mal à encaisser les réflexions : "Au début, j'avais beaucoup de mal parce que je suis hyper nature, je suis sans filtre. Je partage ma vie comme je la vis. Du coup, c'est vrai que ça me prenait vraiment à coeur. C'est touchant quand on partage des choses de sa vie et qu'on s'en prend plein la tronche. Heureusement, ça reste rare."

Depuis, Tiffany a su faire la part des choses et préfère en rire. "C'est toujours le même style de comptes et de personnes, ça me fait rire", a-t-elle ajouté. Elle est ensuite revenue sur les menaces qu'elle pouvait recevoir au quotidien : "Souvent, ce ne sont pas des menaces très méchantes. Je pense que ce sont des filles qui s'ennuient chez elles. Je supprime, je bloque le compte et ça passe assez vite. C'est, entre autres, pour ça que je masque le visage de ma fille. J'essaie de la protéger le plus possible. Je me dis que ça ne m'attend pas, mais je ne voudrais pas que ça atteigne ma fille."

Toute reproduction interdite sans la mention de Purepeople.com.