Tiffany (Mariés au premier regard) maman épuisée par la canicule

Difficile d'être enceinte sous cette chaleur de plomb. Sophia de Secret Story 10 (TFX) a admis sur Instagram qu'elle ne se sentait bien que dans l'eau en ce moment. Récemment, la candidate de Mariés au premier regard (M6) Tiffany admettait aussi souffrir de la chaleur. Et jeudi 26 juillet 2018, elle a reconnu qu'avoir un nouveau-né en cette période de canicule n'était pas non plus de tout repos.

Le 14 juillet dernier, la femme de Justin a donné naissance à son premier enfant. Une petite fille qui répond au doux prénom de Romy. Et les nourrissons ont du mal à supporter la chaleur, comme l'a rappelé Tiffany. "Je me plaignais des canicules enceintes...Mais avec un nouveau-né, on est pas mal non plus", a-t-elle légendé une photo sur laquelle on aperçoit son bébé en simple couche, en train de se reposer.

On imagine donc que les nuits des tourtereaux sont courtes !