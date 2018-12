Tiffany (Mariés au premier regard) maman harcelée : "Je fais ce que je veux"

Depuis leur participation à Mariés au premier regard saison 2 (M6), Tiffany et Justin ne se quittent plus. Et ce, alors qu'ils n'étaient pas destinés à finir ensemble. Les tourtereaux ont emménagé ensemble, célébré leur mariage... et accueilli le fruit de leur amour, la petite Romy, née le 14 juillet 2018. Sur Instagram, les heureux parents partagent avec fierté leur nouveau quotidien et se font parfois lyncher. Agacée, la jolie brune a répondu !

Après cinq mois d'allaitement, Tiffany a pris la décision d'arrêter. Un choix qui n'a pas fait l'unanimité auprès de la communauté de mamans qui la suit sur la toile. Face aux attaques, elle a répliqué en story sur Instagram. "Je n'ai pas l'habitude de faire des messages vidéos mais là ça commence à me chatouiller voire me chauffer pour être polie tous ces messages de ces pro-allaitantes", lance-t-elle, ajoutant que ces dernières "culpabilisent" et "dégoûtent" pas mal de mamans quant à l'allaitement. "Elles nous suivent avec mon cher mari pour nous critiquer", poursuit-elle.

Une situation qui "commence à être fatigante". "Je le répète : je fais ce que je veux avec ma fille, je fais ce que je veux avec mon allaitement et je fais ce que je veux avec mon mari, s'agace Tiffany. J'ai un peu l'impression que c'est une secte parfois, et pourtant j'ai allaité." Et de lancer un appel à ces internautes malveillants : "Je pense que ces mamans s'ennuient pour être abonnées à des comptes de filles qu'elles n'aiment pas. C'est vraiment fatigant. Arrêtez de faire culpabiliser les gens, chacun fait ce qu'il veut et ce qu'il peut." De son côté, la jeune femme a "fait le deuil" de son allaitement et ne voit désormais que le positif. "Le but c'est d'être épanouie", conclut-elle.

Un coup de gueule qui devrait remettre les pendules à l'heure !