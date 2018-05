Tiffany et Justin (Mariés au premier regard) : Mariage surprise pour le couple

Mariage surprise ! Ce samedi 5 mai 2018, Tiffany et Justin se sont unis comme le révèlent nos confrères de Télé Loisirs qui ont dévoilé quelques photos de l'heureux événement. La candidate de Mariés au premier regard a opté pour une couronne de fleurs et une tresse sur le côté, niveau coiffure. Et c'est sur une robe bustier ample qu'elle a jeté son dévolu. A ses côtés, le beau brun pose classe, dans un costume gris. Un bonheur qui fait plaisir à voir et qui sera diffusé à la télévision.

En effet, toujours selon Télé Loisirs, M6 a filmé le mariage afin de dévoiler quelques images lors du lancement de la saison 3 de Mariés au premier regard. En outre, dans les semaines à venir, le couple connaîtra un nouveau bonheur : la naissance de leur fille. Tiffany est en effet enceinte de son premier enfant. Une grossesse qu'elle se plaît à partager sur ses réseaux sociaux.

Pour rappel, Tiffany et Justin pensaient se marier respectivement avec Thomas et Valentine grâce à Mariés au premier regard. Mais chacune de ces relations a été un échec... Ils sont finalement tombés dans les bras l'un de l'autre. Et depuis, ils filent le parfait amour. Très vite, le couple a emménagé ensemble.

Toutes nos félicitations aux futurs parents.