Tiffany (Mariés au premier regard) enceinte : Son impressionnant baby bump !

Les experts ne les avaient pas jugés compatibles dans Mariés au premier regard (M6), et pourtant... Depuis le tournage de l'émission, Tiffany et Justin ne se quittent plus. Le couple s'est d'ailleurs rapidement installé ensemble. Alors qu'ils filent le parfait amour, les tourtereaux s'apprêtent à accueillir leur premier enfant puisque, comme ils l'ont eux-même annoncé sur les réseaux sociaux, la jolie brune est enceinte !

Une heureuse nouvelle pour Tiffany et Justin qui partagent depuis leur quotidien de futurs parents avec les internautes. Chambre de bébé, premiers achats... Les amoureux sont désormais prêts à pouponner. Et il semblerait que l'arrivée de leur petite fille soit pour bientôt.