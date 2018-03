Tiffany (Mariés au premier regard) : Sa surprise à Justin pour un jour spécial...

Mais ce n'est pas tout : les amoureux se sont offert un moment de détente à deux afin de célébrer leur amour. Comme en témoigne un cliché publié sur le réseau social par Tiffany, le couple a profité d'un instant de bonheur à L'Hostellerie La Farandole, un établissement situé à Sanary-sur-Mer dans le Var et proposant une vue imprenable sur la baie de Bandol.

Tiffany et Justin ont ainsi pu se retrouver en amoureux dans un jacuzzi avec coupes de champagne, face au coucher du soleil. Un cadre idyllique pour fêter un anniversaire symbolique. "730 jours. 2 ans d'amour intense. Et on débute notre 3ème année (presque) à 3. To infinity and beyond...", a alors écrit la jolie brune.