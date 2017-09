TLC : Une chanteuse horrifiée après la mort de son cousin, abattu par la police

Leader du groupe TLC depuis le début des années 1990, Tionne Watkins s'est exprimée sur Twitter et Instagram pour faire part de sa tristesse et de sa colère après la mort injustifiée de son cousin Eddie Russell Jr., froidement abattu le 20 septembre par des policiers armés de fusils d'assaut à Peoria (Illinois).

Selon la chanteuse de 47 ans, le jeune homme souffrait depuis plusieurs années de "maladies mentales" mais il était inoffensif et n'était pas armé lorsque les policiers ont ouvert le feu. Pris en filature après un braquage de banque à propos duquel il aurait été confondu grâce à des images de vidéosurveillance, Eddie Russell Jr. aurait trouvé refuge chez lui avant d'être tué à la sortie de son domicile, où six officiers de police l'attendaient. Au total, la victime aurait été touchée par près de vingt balles. Un acharnement injustifié selon sa famille, qui réclame justice et exige des réponses.

"On a tiré 18 fois sur mon cousin, y compris au visage et à l'arrière de la tête ! Il n'a JAMAIS fait de mal à PERSONNE ! Il souffrait de maladies mentales ET LES POLICIERS LE SAVAIENT ! Tout ce qu'il a jamais fait était mineur et NON VIOLENT ! Eddie Russell Jr, un être humain, un fils, un frère, un ami, un neveu, un cousin, un HUMAIN !", a écrit Tionne Watkins sur les réseaux sociaux.