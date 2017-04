Tom Cruise tourne "Mission Impossible 6" à Paris : Les photos !

Il n'est pas passé inaperçu ! Après avoir débuté il y a quelques jours du côté de Londres, le tournage de Mission : Impossible 6 a rallié Paris pour y tourner plusieurs scènes étalées sur 35 jours. Ce week-end, Tom Cruise a été l'objet de chasse de nombreux curieux. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas tout fait pour être discret.

Samedi 8 avril, les habitants du quartier de Bercy ont été bercés pendant quasiment toute la journée aux sons d'hélicoptères survolant la zone et plus particulièrement le Ministère des Finances. La raison était toute simple. Planqué dans un hélico de l'Armée de l'Air, Tom Cruise devait en sauter pour se retrouver sur l'héliport du ministère. En contre-bas, calé contre l'AccorHotels Arena, les yeux rivés vers le toit du ministère, les badauds ont assisté à un véritable ballets d'hélicoptères militairres, dont certains ont longtemps fait du surplace avant de reprendre de la hauteur. On a également aperçu Sean Harris, interprète de Salomon Lane, dans une camisole.