Tom Ellis (Lucifer) s'est marié ! Les coulisses de son mariage dans les bois...

La star de la série Lucifer est officiellement un homme marié ! Tom Ellis s'est uni à une certaine Meaghan Oppenheimer, scénariste de son état, lors d'une cérémonie organisée dans les vignes, en Californie, dimanche 2 juin 2019. Ils ont ainsi échangé leurs voeux au sein du vignoble Grassini, dans la vallée de Santa Ynez. Tom Ellis, 40 ans, et Meaghan, 33 ans, avaient organisé cette petite cérémonie bucolique avec seulement une poignée d'amis et quelques membres de leurs familles respectives, selon les informations du Daily Mail (qui, pour les curieux, a d'ailleurs dévoilé des images non retouchées de la cérémonie).

Si la pluie s'est abattue toute la journée, elle a cessé lorsque Tom et sa compagne ont posé pour leurs photos et durant la petite cérémonie qui s'est déroulée sur les rives d'un lac. Meaghan Oppenheimer avait choisi une robe ravissante pour l'occasion, d'un blanc cassé avec des fleurs brodées. Un look très bohème, avec ses longs cheveux ondulés et ses manches longues amples.

Pas de cadeaux de mariage pour Tom Ellis et Meaghan Oppenheimer. Ils ont préféré que les convives fassent des dons d'argent, qui ont été reversés à l'association Planned Parenthood, l'une des plus grosses organisations de plannings familiaux aux États-Unis. Les filles de l'acteur, Nora (issue de son union avec Estelle Morgan), Florence (10 ans) et Marnie (6 ans) étaient également présentes lors de cette cérémonie boisée.

Tom et Meaghan sont ensemble depuis 2015. Ils avaient annoncé leurs fiançailles en début d'année. Avant de s'unir à sa belle brune, il était marié à l'actrice Tamzin Outhwaite, de 2006 à 2014, avec qui il a eu l'adorable petite Marnie. On souhaite beaucoup de bonheur aux jeunes mariés !