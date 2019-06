Mariage de Charlotte Casirahi : Sa robe, sa coiffure... Une mariée ultramoderne

Charlotte Casiraghi s'est mariée au producteur de cinéma Dimitri Rassam, samedi 1er juin 2019 à Monaco. Le palais princier a très peu communiqué sur cette union attendue entre la fille de Caroline de Hanovre et Stefano Casiraghi (disparu en 1990) et le fils du producteur Jean-Pierre Rassam (mort en 1985) et de l'actrice Carole Bouquet. En effet, seule une photo des mariés a été dévoilée pour le moment, accompagnée de la confirmation que le mariage avait été célébré au palais. C'était le mariage civil.

Sur cette photo, le jeune couple apparaît dans la cour du palais, près du grand escalier. Dimitri Rassam porte un costume bleu marine et Charlotte Casiraghi une robe courte, décorée de noeuds en satin, particulièrement ravissante. Dans une story Instagram, la maison Saint Laurent confirme avoir habillée le couple pour ses noces. Charlotte Casiraghi, particulièrement férue de mode, a donc choisi le créateur de Saint Laurent, le Français Anthony Vaccarello, pour son grand jour. C'est le choix d'une maison ultramoderne, mais aussi un choix tout à fait logique : Charlotte est ambassadrice Saint Laurent depuis un an. Selon le magazine Gala, c'est aussi un clin d'oeil à sa mère Caroline qui portait, elle-aussi, une robe Saint Laurent pour ces noces avec Stefano Casiraghi, en 1983.

Côté coiffure, point de chignon ou autre extravagance, mais une raie sur le côté et un effet glossy particulièrement réussi. Charlotte Casiraghi s'est tournée vers son complice John Nollet pour la coiffer. Coiffeur des stars les plus en vue, il s'occupe de personnalités comme Vanessa Paradis, Nicole Kidman, Monica Bellucci ou encore Juliette Binoche qui ne jurent que par lui. John Nollet a lui aussi posté une photo des mariés dans une story Instagram.

En fin de journée c'est à La Vigie que la fête a eu lieu. Une très belle fête qui a duré jusqu'au bout de la nuit avec 500 invités !