Mariage de Charlotte Casiraghi et Dimitri Rassam : La première photo des mariés

Charlotte Casiraghi et Dimitri Rassam se sont mariés samedi 1er juin 2019 au palais princier de Monaco. La fille du regretté Stefano Casiraghi et de la princesse Caroline de Hanovre âgée de 32 ans a dit oui au producteur de cinéma de 37 ans, fils du mythique Jean-Pierre Rassam, disparu en 1985, et de la superbe actrice Carole Bouquet.

Le palais princier de Monaco a confirmé la nouvelle en postant la première photo officielle des mariés après leur union civile sur Facebook. On peut y voir y Dimitri Rassam, en costume bleu marine, conduire la divine Charlotte Casiraghi, dont la robe courte est décorée de plusieurs noeuds de satins, dans la cour du palais devant le grand escalier. Quel créateur la jeune femme, fan de mode, a-t-elle bien pu choisir pour ce jour unique ? Le porte parole de la marque, vient d'annoncer que c'est une création de Giambattista Valli et le coiffeur de la mariée est John Nollet.

Peu de détails ont filtré sur la suite des festivités. Selon France Bleu Azur, les jeunes mariés devraient recevoir leurs invités à l'hôtel Monte-Carlo Beach : "L'hôtel est situé face à la mer, sur la commune de Roquebrune-Cap-Martin, à 500 mètres de la frontière avec Monaco, et il dispose d'une plage privée. La Vigie Lounge and Restaurant, le restaurant d'été du Monte Carlo Beach préparera le repas, c'est le chef italien Paolo Sari qui commande les cuisines." Ce sont plus de 450 invités qui étaient conviés à ce mariage, dont beaucoup du monde du cinéma.

Charlotte Casiraghi et Dimitri Rassam s'aiment depuis deux ans et sont les parents d'un petit Balthazar, 7 mois. La fille de Caroline et petite-fille de Grace Kelly est également la maman de Raphaël (5 ans), né de sa relation avec le comédien Gad Elmaleh.