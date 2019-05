Charlotte Casiraghi divine en couple et réunie avec son ex Gad Elmaleh à Cannes

Charlotte Casiraghi était l'une des précieuses invitées de la soirée Women in Motion Awards organisée par Kering le 19 mai 2019 dans le cadre du Festival de Cannes. Fier de son initiative qui braque les projecteurs sur les femmes dans le septième art, l'homme d'affaires français, président-directeur général du grand groupe de luxe, François-Henri Pinault, se réjouit du succès de sa soirée qui a attiré des personnalités du monde entier.

La divine Charlotte, vêtue d'une robe blanche courte très Rome antique, a assisté à l'événement en compagnie de son amoureux, le producteur Dimitri Rassam, fils du regretté Jean-Pierre Rassam, lui aussi producteur, et de l'actrice Carole Bouquet. Le tandem, parent du petit Balthazar né en octobre 2018, était radieux lors du dîner, mais n'a pas posé ensemble sur le photocall. La dernière apparition du couple lors d'un événement mondain remonte au mois d'avril, quand il a assuré avec brio et glamour l'emblématique Bal de la rose à Monaco.

Devant les photographes, on pouvait voir une autre personnalité que la fille de Caroline de Monaco connaît bien : Gad Elmaleh. En effet, la jolie brune a été en couple le célèbre humoriste, star de Huge in France, du mois de décembre 2011 jusqu'en 2015 et a eu avec lui son premier enfant, Raphaël, né le 17 décembre 2013. On sait que l'ancien couple a gardé de bonnes relations, une très bonne chose pour leur petit garçon.



La veille, Charlotte Casiraghi avait déjà fait une superbe apparition à Cannes, sur les marches du Palais des festivals cette fois. Elle a en effet assisté à la projection du moyen métrage de Gaspar Noé, Lux Aeterna, révélé dans la section Séances de Minuit et dans lequel on retrouve Charlotte Gainsbourg et Béatrice Dalle.